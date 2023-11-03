В Москве по подозрению в убийстве женщины задержали её отчима

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В Москве полиция задержала мужчину, который подозревается в расправе над падчерицей, об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на представителя столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.
Напомним, 2 ноября в столичной квартире на улице Академика Миллионщикова обнаружили труп женщины 1986 года рождения с признаками насильственной смерти в виде удушения.
Правоохранительные органы провели детальный осмотр места происшествия, опросили соседей убитой и назначили ряд судебно-медицинских экспертиз.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».
По подозрению в совершении преступления был задержан отчим женщины. В ближайшее время его допросят к следователям для допроса.
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Правоохранительные органы провели детальный осмотр места происшествия, опросили соседей убитой и назначили ряд судебно-медицинских экспертиз.
По подозрению в совершении преступления был задержан отчим женщины. В ближайшее время его допросят к следователям для допроса.
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Евгения Парфентьева