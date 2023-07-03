В Москве взорвался трактор

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В московском районе Покровское-Стрешнево взорвался трактор, кадры происшествия публикует Telegram-канал SHOT.
Пожар разгорелся на улице Свободы. На кадрах видно, что машина полностью объята пламенем, а прямо на асфальт из поврежденного бака льется солярка.
По информации СМИ, водитель успел выскочить прямо перед тем, как трактор взорвался. Пострадавших, по предварительным данным, нет.
Причины возгорания и взрыва техники устанавливают правоохранительные органы.
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По информации СМИ, водитель успел выскочить прямо перед тем, как трактор взорвался. Пострадавших, по предварительным данным, нет.
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Евгения Парфентьева