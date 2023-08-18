В Москве подожгли балкон следователя, который работал над делом актера Ефремова

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В Москве неизвестные подожгли балкон бывшего следователя, который работал по делу актера Михаила Ефремова, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, вечером 17 августа злоумышленники разлили бензин под балконом Алексея Мишурова в Восточном Бирюлёво, устроили пожар, а затем скрылись с места преступления.
К счастью, возгорание быстро заметила дочь следователя и самостоятельно потушила его. Поджигателей разыскивают правоохранительные органы.
Отмечается, что Мишуров оставил службу в МВД сразу после суда над Ефремовым.
Напомним, 8 сентября 2020 года Пресненский районный суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным в ДТП с погибшим на Смоленской площади.
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К счастью, возгорание быстро заметила дочь следователя и самостоятельно потушила его. Поджигателей разыскивают правоохранительные органы.
Напомним, 8 сентября 2020 года Пресненский районный суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным в ДТП с погибшим на Смоленской площади.
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Евгения Парфентьева