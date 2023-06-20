В Москве подростки сбежали из приёмной семьи и пропали

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Трое подростков сбежали от приемной матери в Троицком административном округе
По данным SHOT, подростки обиделись на мать, потому что она запрещала пользоваться смартфонами.
В деревне Рассудово 50-летняя женщина регулярно конфликтовала с приемными сыновьями, одному из которых 16 лет, а двум по 14. Причиной ссор были поведение и школьная успеваемость.
После очередного конфликта женщина в качестве наказания запретила подросткам пользоваться смартфонами. Из-за этого подростки сбежали из дома. Полиция начала их поиски.
Ранее сообщалось, что в Амурской области идут поиски 10-летнего мальчика, который не вернулся с рыбалки. ЧП случилось в Белогорске. 10-летний школьник отправился ловить рыбу на берегу реки Томь. Потом школьник решил искупаться и пропал.
В деревне Рассудово 50-летняя женщина регулярно конфликтовала с приемными сыновьями, одному из которых 16 лет, а двум по 14. Причиной ссор были поведение и школьная успеваемость.
Ранее сообщалось, что в Амурской области идут поиски 10-летнего мальчика, который не вернулся с рыбалки. ЧП случилось в Белогорске. 10-летний школьник отправился ловить рыбу на берегу реки Томь. Потом школьник решил искупаться и пропал.
Мария Фирсова