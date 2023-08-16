В Москве подросток умер после того, как покурил электронку в горячей ванне

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Девятиклассник увлекался электронными сигаретами и состоял на учете в КДН за курение вейпа в общественных местах. Об этом сообщает телеграмм-канал SHOT.
Накануне вечером, парень пришел домой и набрал горячую ванну. Во время купания он курил электронные сигареты, об этом рассказала тетя погибшего школьника, которая проживала с ним в квартире.
Через некоторое время, подростку стало плохо. После того, как его несколько раз стошнило, он уснул. Утром тетя зашла в комнату парня, проверить его состояние, он спал. Около полудня, дочь женщины обнаружила, что подросток не дышит. Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи констатировал смерть девятиклассника.
Причины, по которым скончался парень, устанавливаются.
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Через некоторое время, подростку стало плохо. После того, как его несколько раз стошнило, он уснул. Утром тетя зашла в комнату парня, проверить его состояние, он спал. Около полудня, дочь женщины обнаружила, что подросток не дышит. Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи констатировал смерть девятиклассника.
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Анастасия Крестьянова