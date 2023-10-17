В Москве погиб 33-летний циркач Шанин

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Артист цирка Василий Шанин выпал из окна 16 октября.
О смерти 33-летнего артиста Василия Шанина сообщили в пресс-службе Российской государственной цирковой компании («Росгосцирк»).
Циркач работал с лошадьми. Василий Шанин покинул «Росгосцирк» в феврале 2023 года.
Ранее была названа причина смерти заслуженного артиста РФ Готгельфа. Заслуженный артист России, виолончелист Александр Готгельф умер в 74 года, не дожив несколько дней до юбилея. Он мог скончаться из-за острой сердечной недостаточности. Тело виолончелиста обнаружили в одной из аудиторий Государственного музыкально-педагогического института, где он преподавал. На теле не было обнаружено видимых повреждений.
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Мария Фирсова