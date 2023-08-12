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В Москве погиб мужчина, упавший с 20 этажа в шахту лифта

12 августа 2023, 21:02

Фото: iStock/denisgo

На северо-западе Москвы погиб мужчина, упавших в шахту лифта. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Происшествие случилось в Войковском районе столицы. Рабочий упал с 20 этажа в шахту лифта строящегося дома.

На место прибыли сотрудники экстренных служб, которые извлекли тело погибшего, которого сверху придавили упавшие стройматериалы.


Ранее сообщалось, что в одной из квартир Иваново родственница обнаружила двух убитых женщин, мать и дочь. На их шеях обнаружены ранения. Уголовный розыск оперативно задержал подозреваемого, которого передали Следственному комитету.

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#москва
#происшествие
#смерть
#лифт
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Три человека госпитализированы после ДТП на дороге Пермь-Екатеринбург
12 августа 2023, 21:26

Фото: iStock/conejota

После ДТП с двумя автомобилями на трассе Пермь – Екатеринбург были госпитализированы три человека. Об этом сообщает издание «КП-Пермь».
Уточняется, что лобовым ударом столкнулись автомобили Renault и «Газель». Три человека с травмами были отправлены в больницу.

В настоящее время ГИБДД выясняет причины случившегося ДТП.

Ранее сообщалось, что госпитализированной после серьёзного ДТП певице Ладе Дэнс сделали вторую операцию. Артистка до сих пор находится в тяжёлом состоянии, однако врачи прогнозируют его улучшение. При этом, Дэнс придётся пройти нелёгкий путь реабилитации.

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#дтп
#госпитализация
#происшествие
#автомобили
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Врачи провели ещё одну операцию певице Ладе Дэнс
12 августа 2023, 20:47

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Ладе Дэнс, которая находится в больнице после ДТП, сделали ещё одну операцию. Об этом ТАСС сообщил её директор Сергей Пудовкин.
Певица по-прежнему не может самостоятельно передвигаться и разговаривать, однако врачи прогнозируют улучшение состояния, но с последующей сложной реабилитацией.

Ранее сообщалось, что 5 августа автомобиль, перевозивший Ладу Дэнс попал в ДТП под Подольском. Певицу госпитализировали в тяжёлом состоянии. Сейчас за её жизнь борются врачи. Также адвокат Дэнс заявил, что она планирует через суд требовать материальную компенсацию от транспортной компании, предоставившей автомобиль и водителя для перевозки певицы.  

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#авария
#операция
#певица
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Грузовик с живыми раками перевернулся в результате аварии в Геленджике
12 августа 2023, 20:32

Фото: istockphoto/Yury Karamanenko

На трассе М-4 «Дон» в Геленджике грузовик, перевозящий живых раков, попал в дорожно-транспортное происшествие и перевернулся. После аварии членистоногие быстро расползлись по всей проезжей части.
В столкновении, кроме грузового автомобиля, участвовали Hyundai и трактор с ковшом. После удара поддоны и ящики с живыми раками выпали из перевернувшегося грузовика на асфальт, сообщает «Кубань24». Участок трассы тут же оказался полностью покрыт живой шевелящейся рачьей массой.

Водитель грузовика получил травмы. На месте работает дорожная полиция, пытаясь найти свидетелей столкновения и выяснить все детали и подробности происшествия. Будет ли кто-то ловить и собирать расползающихся членистоногих, пока остается неизвестным.

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#происшествия
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Подросток, пострадавший от взрыва газа в Дербенте, умер в больнице
12 августа 2023, 18:44

Фото: iStock/AgFang

Подросток, который получил ожоги 95% поверхности тела при пожаре в Дербенте, умер в больнице. Об этом сообщила в своём Telegram-канале пресс-служба Минздрава республики.
Ранее сообщалось, что в частном жилом доме произошёл взрыв бытового газа, в результате которого пострадали пять человек, среди которых серьёзные повреждения получили 14-летний подросток с ожогами 95% поверхности тела и его мать с 90% ожогами.

Подросток находился в больнице с аппаратом искусственной вентиляции воздуха, за его жизнь девять часов боролись врачи, но спасти мальчика не удалось.

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#взрыв бытового газа
#ожоги
#смерть
#подросток
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В Белгородской области силы ПВО сбили беспилотник
12 августа 2023, 18:22

Фото: iStock/NatureNow

Российская система ПВО сбила украинский беспилотник в Белгородской области. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Глава региона заявил, что на подлёте к городу, в Шебекинском городском округе, был сбит украинский БПЛА. Уточняется, что о происшествиях на земле информация не поступала.

Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили две ракеты ВСУ в районе Керченского пролива в Крыму. В связи с этим дважды перекрывался Крымский мост, из-за чего теперь на нём наблюдается многокилометровая пробка из почти 1300 автомобилей.

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#белгород
#беспилотник
#пво
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В Париже эвакуируют посетителей Эйфелевой башни из-за сообщений о минировании
12 августа 2023, 17:39

Фото: iStock/Boarding1Now

Посетителей Эйфелевой башни эвакуировали из-за сообщений о минировании. Об заявили в Обществе по эксплуатации Эйфелевой башни (SETE).
Там сообщили, что подобные ситуации на достопримечательности Парижа происходят нечасто, но порядок действий урегулирован. На месте работают сапёры и полицейские, все посетители эвакуированы.

Ранее сообщалось, что были эвакуированы посетители торгового центра Метрополис в Москве из-за оповещения о чрезвычайной ситуации. А за несколько дней до этого эвакуировали посетителей Останкинской башни из-за угрозы взрыва. Однако позже выяснилось, что сообщения оказались фейковыми.

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#париж
#эвакуация
#полицейские
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Аксёнов: Системы ПВО сбили ещё одну ракету на подлёте к Крымскому мосту
12 августа 2023, 15:46

Фото: iStock/Sergey Denisenko

Российские системы ПВО сбили ещё одну украинскую ракету в районе Крымского моста. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Уточняется, что ракету сбили в 500 метрах от пробки, которая стоит на закрытом Крымском мосту.

Над мостом выпущена дымовая завеса, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что силы ПВО предотвратили попытку атаки на Крымский мост, сбив украинскую ракету С-200. После этого мост возобновил работу, но позднее снова закрылся из-за новой атаки.

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#пво
#крымский мост
#ракета
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В Калининградской области потерпел крушение самолёт Су-30, экипаж погиб
12 августа 2023, 14:54

Фото: iStock/Sergey Tinyakov

В Калининградской области во время проведения учебно-тренировочного полёта потерпел крушение самолёт Су-30. Об этом журналистам сообщили в Западном военном округе (ЗВО).
Самолёт рухнул в безлюдной местности, все члены экипажа погибли.

По предварительным данным, причиной крушения могла стать техническая неисправность.

Уточняется, что самолёт не был снаряжён боекомплектом.

Ранее сообщалось, что на Алтае потерпел крушение вертолёт Ми-8. Число погибших достигло шести человек. Причиной крушения стали электропровода, за которые вертолёт зацепился хвостом во время разворота.

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#крушение
#самолет
#калининград
#погибшие
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ПВО сбили над Керченским проливом две украинские ракеты
12 августа 2023, 13:42

Фото: iStock/Alexyz3d

В районе Керченского пролива сбиты ракеты ВСУ, при этом Крымский мост не получил повреждений. Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксёнов.
Уточняется, что силами ПВО были сбиты две украинские ракеты в районе Крымского моста. Само сооружение не пострадало, однако движение по нему временно приостановлено.

Кроме того, очевидцы наблюдали дымовую завесу, которую поставили специальные службы, чтобы дезориентировать вражеские ракеты.

В настоящее время дым испарился, движение по мосту скоро возобновится.

Ранее очевидцы сообщали о взрывах над Крымом и работе ПВО. Глава Крыма призвал всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информирования населения.

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#пво
#ракета
#крым
#крымский мост
#керчь
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