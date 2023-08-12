В Москве погиб мужчина, упавший с 20 этажа в шахту лифта

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На северо-западе Москвы погиб мужчина, упавших в шахту лифта. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Происшествие случилось в Войковском районе столицы. Рабочий упал с 20 этажа в шахту лифта строящегося дома.
На место прибыли сотрудники экстренных служб, которые извлекли тело погибшего, которого сверху придавили упавшие стройматериалы.
Ранее сообщалось, что в одной из квартир Иваново родственница обнаружила двух убитых женщин, мать и дочь. На их шеях обнаружены ранения. Уголовный розыск оперативно задержал подозреваемого, которого передали Следственному комитету.
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Анастасия Чинкова