В Москве погиб рабочий при погрузке стройматериалов

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Несчастный случай, унёсший жизнь мужчины, произошёл на складе на севере столицы.
«Московский Комсомолец» пишет, что ЧП случилось около 10.00 на улице Ивана Сусанина. Во время разгрузки стройматериалов листы ДСП придавили рабочего. Травмы оказались не совместимы с жизнью.
Ранее в Москве рабочий упал в рециклинговую установку. Инцидент произошел на производстве, мужчина 2003 года рождения упал в установку по переработке бетона. Его экстренно госпитализировали в больницу. Медики оценивают его состояние как тяжелое.
Прокуратура взяла на свой контроль установление всех обстоятельств произошедшего.
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Ранее в Москве рабочий упал в рециклинговую установку. Инцидент произошел на производстве, мужчина 2003 года рождения упал в установку по переработке бетона. Его экстренно госпитализировали в больницу. Медики оценивают его состояние как тяжелое.
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Мария Фирсова