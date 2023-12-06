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В Москве погибла 16-летняя девочка

06 декабря 2023, 09:10
Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Труп 16-летней девочки обнаружили во вторник вечером рядом с одним из домов на востоке столицы.
По данным «МК», труп подростка обнаружили в 21.15 на Преображенской улице. Подробности случившегося устанавливают.

Ранее в ребцентре для подростков в Переделкино обнаружили тело 15-летней девочки.


В воскресенье, 3 декабря, вечером в центре реабилитации для подростков в Переделкино обнаружили тело 15-летней школьницы.
«МК» пишет, что девушка очень не хотела там лечиться. Госпитализация была для неё стрессом. Также известно, что девушке поставили тяжелый диагноз. Родители не справлялись самостоятельно.

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#полиция
#москва
#подростки
#школьники
#дети
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В Башкирии 18-летняя студентка обменивалась нюдсами с третьеклассником
06 декабря 2023, 08:51

Фото: iStock/dolgachov

В поселке городского типа Приютово в Белебеевском районе Башкирии 18-летняя девушка обменивалась нюдсами с учеником третьего класса.
Об этом пишет Telegram-канал Mash Batash. Сообщается, что девушку чаще видели в Белебее из-за учебы, а на выходные она приезжала к матери в Приютово. Там младший брат познакомил её с 9-летним другом. Студентка и третьеклассник обменялись контактами. Спустя несколько недель общение вышло за рамки. 

Мать третьеклассника увидела переписку. Женщина обнаружила у сына и фотографии девушки интимного содержания. К тому же школьник отправлял ей схожие фото в ответ. Иногда мальчик и девушка встречались.

Полицейские заинтересовались такими тёплыми отношениями и вызвали студентку на допрос.

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#дети
#школьники
#студенты
#отношения
#полиция
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Офицеров ВС РФ осудили за неотражение атаки ВСУ
Двух офицеров ВС РФ приговорили к четырем годам колонии за неотражение атаки ВСУ
06 декабря 2023, 08:46

Фото: istock / Zolnierek

Двоих офицеров ВС России впервые осудили за неотражение атаки ВСУ. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

«Вынесен первый приговор за неотражение внезапного нападения [ВСУ] на территорию России. В результате ракетного обстрела погибли 7 военнослужащих и было уничтожено 15 единиц различной техники. Оба фигуранта из числа российских офицеров получили по четыре года заключения», — рассказал источник изданию. 
Отмечается, что мужчин не лишили воинского звания, поэтому после отбывания наказания или досрочного освобождения они смогут снова приступить к службе в российских войсках. 

Ранее сообщалось, что российского военного приговорили к шести годам колонии за побег из зоны специально военной операции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Бастрыкин потребовал доклад о двухлетней девочке с обломком катетера в артерии

#приговор
#всу
#вс рф
#суд
#военные
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В Новосибирске заключенные в колонии надругались над подростком
06 декабря 2023, 08:43

Фото: istock / Andrii Zorii

В Новосибирске у 16-летнего подростка из колонии обнаружили в брюшной полости инородные предметы.
По предварительной информации, предметы остались там после изнасилования, пишет Telegram-канал Mash Siberia.

ЧП случилось в Новосибирской воспитательной колонии. По данным правоохранителей, над парнем надругались 29 ноября, но в больницу подростка госпитализировали только спустя несколько дней. Медики обнаружили у осужденного за разбой подростка деревянные щепки в брюшной полости. 

Подозреваемыми проходят трое осужденных (от 17 до 18 лет).  Двое из них отбывают наказание за насильственные действия, один – за разбой. Возбуждено уголовное дело. 

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В Хабаровском крае три мигранта напали на двух студентов в общежитии

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В общежитии в Хабаровске провели рейд после избиения студентов мигрантами
#колония
#происшествие
#изнасилование
#полиция
#больница
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«Выпили за здоровье»: Две бабушки отправили в нокаут четырехмесячного правнука
В Орловской области из-за драки бабушек младенец попал в реанимацию
06 декабря 2023, 08:33

Фото: istock / Marija Stepanovic

Две пенсионерки устроили драку и отправили в реанимацию четырёхмесячного правнука в Орловской области.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, малыш попал под раздачу пенсионеркам из Мценска.  73-летнюю Раиса Валентиновна сидела с правнуком и решила сходить в гости к своей 68-летней сестре Татьяне Валентиновне. Бабшуки решили выпить за здоровье ребенка. Но алкоголь ударил в голову, женщины начали ругаться, после чего утроили драку. Как заявила Раиса Валентиновна, ее сестра накинулась с кулаками сначала на нее, а потом и на ребенка. 

Малыша госпитализировали в детскую больницу в Орле. Медики поставили ему диагноз «закрытая черепно-мозговая травма». Женщин проверяют сотрудники правоохранительных органов. 

Ранее сообщалось, что двухлетний ребенок отравился тяжелыми наркотиками родителей и попал в реанимацию. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#алкоголь
#здоровье
#травма
#женщины
#диагноз
#ребёнок
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В Хабаровском крае три мигранта напали на двух студентов в общежитии
06 декабря 2023, 08:22

Фото: iStock/Akintevs

В Хабаровском крае три мигранта совершили нападение на двух студентов в общежитии Тихоокеанского государственного университета.
Об этом сообщает краевое управление Следственного комитета. 

На студентов напали три мужчины из Таджикистана, которые тоже учились в университете. О причинах конфликта не сообщается. 

Правоохранители опросили 27 мигрантов, после чего выявили троих подозреваемых. Они задержаны. Возбуждено уголовное дело.

«Трое студентов, являющихся уроженцами Таджикистана, грубо нарушили общественный порядок и публично применили насилие по отношению к двум российским студентам. Следствием при участии сотрудников УФСБ РФ по Хабаровскому краю, Выявлены трое подозреваемых», — проинформировали в региональном СУ СК.
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#мигранты
#происшествие
#новости
#студенты
#полиция
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Баскетболисту-инвалиду грозит пожизненный срок за перевозку 20 кг наркотиков
Shot: В Казани задержали баскетболиста-инвалида, перевозившего 20 кг наркотиков
06 декабря 2023, 07:58

Фото: istock / lekcej

Баскетболиста, инвалида-колясочника из Уссурийска задержали с 20 килограммами наркотиков в Казани на трассе М7 «Волга». Ему грозит наказание вплоть до пожизненного срока.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, 32-летний мужчина ехал на автомобиле из Нижнего Новгорода в Иркутскую область. Спортсмена остановили на стационарном посту в Казани с целью проверки. Автомобиль мужчины, который сильно нервничал, проверили и обнаружили между вторым и третьим рядами сидений 20 кг неизвестного вещества в упаковке. Экспертиза установила, что внутри пакета находится мефедрон. 

Известно, что мужчина является инвалидом первой группы, у него травма позвоночника. Раньше мужчина являлся членом команды по баскетболу на колясках «Спартак-Приморье», в составе которой участвовал в чемпионате РФ.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере». 

Ранее сообщалось, что двухлетний ребенок отравился тяжелыми наркотиками родителей и попал в реанимацию. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#автомобиль
#наказание
#мужчина
#спартак
#наркотики
#арест
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В общежитии в Хабаровске провели рейд после избиения студентов мигрантами
В общежитии в Хабаровске провели рейд после избиения студентов мигрантами — СК
06 декабря 2023, 06:32

Фото: iStock/Dzurag

В Хабаровске был проведен рейд в общежитии после избиения мигрантами двух студентов вуза. В настоящее время заведено дело, решается вопрос о заключении хулиганов в СИЗО. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской АО.
По данным следственного управления, студентов ТОГУ избили в общежитии вуза 28 ноября вечером.

«Трое студентов, являющихся уроженцами Таджикистана, грубо нарушили общественный порядок и публично применили насилие по отношению к двум российским студентам. Следствием при участии сотрудников УФСБ РФ по Хабаровскому краю, УМВД РоФ по Хабаровскому краю при поддержке ОМОН «Амурский» Росгвардии проведены процессуальные действия в общежитии, 27 мигрантов опрошены. Выявлены трое подозреваемых», — проинформировали в региональном СУ СК.

Подозреваемых задержали, в настоящее время решается вопрос о заключении их под стражу. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 213 (хулиганство по мотивам национальной ненависти) УК РФ. 

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#дело
#насилие
#ук
#хулиганство
#ск
#рф
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Суд отказал якутскому «шаману» Габышеву в переводе в психбольницу общего типа
06 декабря 2023, 05:52

Фото: iStock/gorodenkoff

В Приморье Уссурийский районный суд отказал в удовлетворении ходатайства о переводе якутского «шамана» Александра Габышева из психиатрической больницы спецтипа в психиатрическую больницу общего типа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката Габышева Ольгу Тимофееву.
В феврале прошлого года в Новосибирске суд смягчил Габышеву тип стационара на специализированный стационар без интенсивного наблюдения. Сейчас Александр Габышев находится в психбольнице спецтипа в Уссурийске. В среду, 6 декабря, суд рассмотрел очередное ходатайство о переводе якутского «шамана» из психбольницы спецтипа в психбольницу общего типа.

«Суд, несмотря на представление врачей, отказал в переводе в больницу общего типа. Прокурор был против перевода», — цитирует агентство слова Тимофеевой.

Она отметила, что, по словам врачей, Габышев прошел необходимый курс лечения и его нахождение в психиатрической больнице спецтипа больше не требуется.

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#суд
#лечение
#курс
#человек
#стационар
#психиатр
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Минздрав Камчатки назвал причину отравления 40 рабочих
Минздрав Камчатки: Причиной отравления 40 рабочих стал гастроэнтерит
06 декабря 2023, 04:29

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Заместитель министра здравоохранения Камчатского края Олег Мельников заявил, что, предварительно, причиной отравления рабочих на строительстве нового терминала в аэропорту города Елизово стал гастроэнтерит. Об этом пишет РИА Новости.
«Сейчас проводим дальнейшую диагностику по диагнозу, но, предварительно, информация подтверждается, что это гастроэнтерит. Состояние пациентов средней тяжести и лёгкой степени тяжести, однако угрозы жизни нет. Пострадавшие получают всё необходимое лечение и медикаменты», — цитирует агентство слова собеседника.

В настоящее время сотрудники Минздрава и Роспотребнадзора проводят расследование в кафе, где питались рабочие.

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