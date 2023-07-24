В Москве похищено более километра кабеля Минобороны

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В Москве неизвестные похитили более километра кабеля, который обеспечивал электросвязь для Минобороны России. Ущерб составил более пяти миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Кто-то срезал и похитил более километра ценного кабеля. Стоимость одного его метра составляет порядка пяти тысяч рублей. Материальный ущерб для оборонного ведомства России составил около пяти миллионов рублей. Сейчас полиция устанавливает подробности происшествия и ищет злоумышленника.
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