В Москве покончил с собой создатель термоядерной бомбы

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ТАСС: Один из создателей советской термоядерной бомбы Григорий Клинишов покончил с собой в Москве
В Москве найден мертвым в квартире создатель первой советской двухступенчатой термоядерной бомбы Григорий Клинишов. По данным экстренных служб, мужчина покончил с собой, пишет ТАСС.
В публикации говорится, что Клинишова нашли мертвым в квартире на Космодамианской набережной. Источник агентства утверждает, что смерть наступила в результате самоубийства. По его словам, возле тела инженера-физика лежала предсмертная записка, в которой он попрощался с родными.
Кандидат физико-математических наук Григорий Клинишов родился в 1930 году. Он принимал участие в создании первой советской двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37 и разработал несколько типов термоядерных зарядов бомб последующих поколений.
Ранее «Радио 1» сообщало, что российский актер Михаил Ложкин внезапно умер в 36 лет. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
В публикации говорится, что Клинишова нашли мертвым в квартире на Космодамианской набережной. Источник агентства утверждает, что смерть наступила в результате самоубийства. По его словам, возле тела инженера-физика лежала предсмертная записка, в которой он попрощался с родными.
Кандидат физико-математических наук Григорий Клинишов родился в 1930 году. Он принимал участие в создании первой советской двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37 и разработал несколько типов термоядерных зарядов бомб последующих поколений.
Ранее «Радио 1» сообщало, что российский актер Михаил Ложкин внезапно умер в 36 лет. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Диана Аванесян