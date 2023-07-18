В Москве полицейский случайно выстрелил в своего коллегу из автомата

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В Москве один полицейский случайно выстрелил в другого из автомата Калашникова. Пострадавший жив и находится в больнице. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
В пресс-службе МВД сообщили, что по данному факту проводится служебная проверка. Виновник пока отстранен от службы.
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