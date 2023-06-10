В Москве полицейский украл ключи из квартиры мертвой женщины, чтобы продать ее машину

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Так полицейский и сделал. Он вернулся в квартиру усопшей один, забрал ключи от авто и отогнал его от дома. Позже он встретился со своим другом, рассказал ему обо всем, и они вместе стали искать покупателя для ворованной машины.
Полицейского задержали. В отношении него проводится служебная проверка, если его вина будет заказана – то служба в органах мужчине больше светит. Вор понесет наказание по соответствующей статье.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Екатеринбурге мужчина на черном Range Rover открыл стрельбу по молодым людям на самокатах.