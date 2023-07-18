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В Москве полиция проверяет видео с избиением несовершеннолетних

18 июля 2023, 01:29

Фото: iStock/Dzurag

В Москве полиция начала проверку после публикации видео с избиением несовершеннолетних. В настоящее время причастные устанавливаются, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Соответствующее видео опубликовал Телеграм-канал «Многонационал». На кадрах видно, как неизвестные жестоко избивают молодых людей ногами по голове. Предположительно, инцидент случился в Новой Москве.

«По факту публикации проводится проверка. Устанавливаются лица, причастные к совершению противоправных действий, которые при установлении будут привлечены к ответственности в соответствии с законом», - цитирует агентство сообщение правоохранительных органов.

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#полиция
#видео
#избиение
#подростки
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Движение по Крымскому мосту восстановили в реверсивном режиме
18 июля 2023, 01:06

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин проинформировал, что движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено в реверсивном режиме. Об этом он написал в Телеграм-канале.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь», — говорится в публикации.

Хуснуллин добавил, что подготовка инфраструктурного объекта к запуску осуществлена в кратчайшие сроки. Согласно предварительной диагностике  конструкций пролетных строений, их состояние позволяет запустить безопасное движение.

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#Хуснуллин
#Крымский мост
#движение
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В Туле дебошир напал на полицейских с топором и ломом
17 июля 2023, 23:32

Фото: iStock/blinow61

В Туле правоохранители во время задержания дебошира были вынуждены применить табельное оружие. Мужчина напал на полицейских с топором и ломом, пишет Телеграм-канал Shot.
В полицию обратилась мать 48-летнего жителя поселка Красный из-за агрессивного поведения сына. Когда правоохранители прибыли на место, дебошир стал бросаться на них с ножами, а затем метнул в полицейских топор и лом.

Сотрудники применили табельное оружие, в результате чего буйный туляк получил ранение. Позже стало известно, что нападавший страдает шизофренией. Он также ранил сам себя в шею.

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В Смоленской области 5-летний ребёнок погиб на водном аттракционе.
#дебошир
#Тула
#полицейские
#топор
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В Польше разбился самолет, погибли 5 человек
17 июля 2023, 23:10

Фото: istockphoto/jaochainoi

В Польше упал самолет Cessna 208. В аварии погибли 5 человек, ещё 12 получили ранения.
ЧП случилось в Новодворском районе страны, пишет издание Rzeczpospolita.
 
«Самолет упал на людей в аэропорту Хрцинно под Насельском. Проводится спасательная операция. На место выехали многочисленные экстренные службы», — приводится сообщение издания.
С самолета производились прыжки с парашютом. В момент падения внутри Cessna 208 был только пилот. Аппарат рухнул на ангар, где люди укрывались от дождя. Причина падения пока не уточняется.

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#Польша
#самолет
#Cessna 208
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В Санкт-Петербурге пенсионер перепутал детей в детском саду и увёл домой чужую внучку
17 июля 2023, 22:18

Фото: istockphoto/Liderina

Питерские правоохранители были подняты по тревоге из-за заявления о похищении девочки.
«Фонтанка» пишет, что ЧП случилось в детском саду на улице Крыленко в Невском районе.
 
Полицейские оперативно разослали ориентировки, чтобы найти 6-летнюю девочку. Но вскоре выяснилось, что похитителем стал рассеянный пенсионер.
 
Пожилой мужчина пришел в детский сад за своей внучкой, но случайно перепутал девочек. Когда он привел девочку в чужой дом, родители быстро разобрались в случившемся.

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#Санкт-Петербург
#дети
#детский сад
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В массовой драке на востоке Москвы пострадали два человека
17 июля 2023, 21:59

Фото: iStock/mrohana

Десять человек, в том числе девять иностранцев, оказались в полиции после массовой драки на востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка полиции.
По данным ведомства, драка произошла на бытовой почве. Отмечается, что пострадали два человека, их госпитализировали.

Сотрудник полиции сообщил, что на пятерых участников потасовки составили материалы по статье о мелком хулиганстве.

Уточняется, что было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

Напомним, 9 июля на западе Москвы у кафе произошла драка со стрельбой, в результате которой два человека пострадали. Всех четырех участников преступления доставили в отдел полиции. По факту происшествия проводится проверка.

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#драка
#Москва
#происшествия
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В Смоленской области 5-летний ребёнок погиб на водном аттракционе
17 июля 2023, 21:50

Фото:istockphoto/aldarinho

Трагедия произошла в деревни Лебедки в Смоленской области. 5-летний ребёнок погиб на водном аттракционе
Пресс-служба регионального СК сообщает, что ребёнок катался на водных батутах в сопровождении отца и утонул. 
 
Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В рамках дела следователям предстоит оценить действия организаторов водного аттракциона.

Ранее сообщалось, что девочка 2008 года рождения утонула на озере Средний Кабан в Казани после того, как на нее, по предварительным данным, упал парень с «тарзанки», передает главное управление МЧС России по Татарстану.

Отмечается, что сообщение об утонувшей девочке на озере Средний Кабан в Приволжском районе Казани поступило в 16:20.9 июля в 17:32 водолазы извлекли тело погибшей девочки-подростка с трехметровой глубины в 10 метрах от берега.

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#Смоленская область
#дети
#ребёнок
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В Калужской области хирурга будут судить из-за трагичной халатности
17 июля 2023, 21:45

Фото: iStock/gorodenkoff

В Калужской области будут судить хирурга после смерти 18-летнего жителя Обнинска, получившего травму после выполнения сальто во дворе. Об этом сообщает прокуратура региона.
Отмечается, что трагедия произошла в январе прошлого года. 18-летний житель Обнинска сделал сальто во дворе дома и ударился грудью о металлическую конструкцию. В результате осмотра в больнице врачи отправили молодого человека домой, заявив, что причин для госпитализации нет. Вскоре юноша умер от повреждения внутренних органов.

Глава Калужской области Владислав Шапша назвал случай чудовищным и принес соболезнования семье скончавшегося.

Сообщается, что 52-летнему врачу-хирургу предъявлено обвинение по части 2 статьи 124 УК РФ. Уголовное дело направлено в суд. Согласно УК РФ, обвиняемому грозит лишение свободы сроком до 4 лет.


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#Обнинск
#Калужская область
#суд
#хирург
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В Японии дельфины напали на туристов и переломали им кости
17 июля 2023, 20:46

Фото:istockphoto/Tunatura

Агрессивные дельфины напали на людей на японском пляже. Млекопитающие искусали их и переломали кости.
Японская газета «Асахи симбун» пишет, что утром 60-летний мужчина и его друг купались в нескольких метрах от берега в поселке Михама префектуры Фукуи. В этот момент неожиданно на пожилого японца напал дельфин, который сломал 3 ребра мужчине и укусил за руки.
 
Этим же утром дельфин искусал 40-летнего мужчину в Михаме.
 
С начала пляжного сезона в Японии зафиксировано уже 6 нападений дельфинов. Местные власти призывают граждан держаться подальше от дельфинов в целях безопасности.

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#дельфины
#Япония
#пляж
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В Адыгее спасатели нашли тело краснодарца, унесенного течением реки
17 июля 2023, 20:16

Фото:istockphoto/Iuliia Leonteva

В Майкопском районе сотрудники МЧС обнаружили тело 28-летнего жителя Краснодара, которого унесло течением реки в июне.
Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК России по республике.
 
18 июня мужчина хотел искупаться в реке Белой в районе станицы Даховской. Он прыгнул со скалы в воду. Бурный поток начал уносить его вниз по течению. Мужчина не смог спастись. У очевидцев тоже не получилось прийти на помощь.
 
Труп мужчины обнаружен в русле реки Белой в районе поселка Каменномостского. Течение унесло мужчину на 20 км от места происшествия.

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#Адыгея
#спасатели
#река
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