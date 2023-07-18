В Москве полиция проверяет видео с избиением несовершеннолетних

Фото: iStock/Dzurag
В Москве полиция начала проверку после публикации видео с избиением несовершеннолетних. В настоящее время причастные устанавливаются, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
«По факту публикации проводится проверка. Устанавливаются лица, причастные к совершению противоправных действий, которые при установлении будут привлечены к ответственности в соответствии с законом», - цитирует агентство сообщение правоохранительных органов.
Читайте также:
В Туле дебошир напал на полицейских с топором и ломом;
В Польше разбился самолет, погибли 5 человек;
В Санкт-Петербурге пенсионер перепутал детей в детском саду и увёл домой чужую внучку.
Диана Аванесян