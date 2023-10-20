В Москве полицейские задержали нигерийца с наркотиками в трусах

Направлявшийся из Москвы в Томск самолёт Boeing 737-800 авиакомпании S7 был вынужден совершить экстренную посадку в Новосибирске из-за «отказа одной силовой установки». На борту при этом находилось 165 пассажиров, но никто, к счастью не пострадал. Об этом сообщила в своём Telegram Западно-Сибирская транспортная прокуратура.