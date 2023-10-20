В Москве полицейские задержали нигерийца с наркотиками в трусах

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В Москве задержали гражданина Нигерии, у которого обнаружили 28 пакетиков с мефедроном в нижнем белье. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По информации канала, 21-летнего молодого человека по имени Аджао Олиджиде Хабиб остановили правоохранительные органы на Халтуринской улице. Во время досмотра полицейские заподозрили неладное и поняли, что парень что-то скрывает. В трусах у него обнаружили 28 закладок с белым наркотическим веществом. Экспертиза установила, что это был мефедрон общим весом около 42 граммов.
Гражданина Нигерии задержали и возбудили уголовное дело по 228-й статье.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Раменском полиция задержала двух российских пенсионерок за торговлю героином. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак