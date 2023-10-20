Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Москве полицейские задержали нигерийца с наркотиками в трусах

В Москве полицейские задержали нигерийца с наркотиками в трусах

В Москве задержали нигерийца с 28 пакетиками мефедрона в трусах
20 октября 2023, 09:47
Фото: istock / Roman Didkivskyi

Фото: istock / Roman Didkivskyi

В Москве задержали гражданина Нигерии, у которого обнаружили 28 пакетиков с мефедроном в нижнем белье. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По информации канала, 21-летнего молодого человека по имени Аджао Олиджиде Хабиб остановили правоохранительные органы на Халтуринской улице. Во время досмотра полицейские заподозрили неладное и поняли, что парень что-то скрывает. В трусах у него обнаружили 28 закладок с белым наркотическим веществом. Экспертиза установила, что это был мефедрон общим весом около 42 граммов.

Гражданина Нигерии задержали и возбудили уголовное дело по 228-й статье.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Раменском полиция задержала двух российских пенсионерок за торговлю героином. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В Улан-Удэ прохожие нашли на остановке полуголого 12-летнего мальчика
В Москве суд арестовал экс-поставщика шапок-ушанок для Минобороны и МВД

Екатеринбуржец сбил 11-летнего ребенка и скрылся с места ДТП

#дело
#уголовное дело
#полицейские
#наркотики
Читайте нас в
В Ирландии начался суд над учительницей за занятие оральным сексом с 13-летним мальчиком
RTE: В Ирландии судят учительницу за занятие оральным сексом с 13-летним
20 октября 2023, 07:49

Фото: istock / mactrunk

В Ирландии судят 63-летнюю школьную учительницу Джасинту Макшерри О’Коннор, которую подозревают в развращении несовершеннолетнего. Информацию сообщает телеканал RTE.

Обвинения женщине выдвинул сам пострадавший, только спустя 38 лет. Как объяснил потерпевший, он тогда был мал и не понимал что делает, поэтому решил обратиться в полицию только когда у самого появились дети. 

По версии пострадавшего, в 1985 году, когда ему было 13 лет, а О’Коннор 24 года, они находились на отдыхе в Испании и женщина начала приставать к мальчику в бассейне, после чего они занялись оральным сексом. Позже еще два сексуальных контакта произошли у него дома уже после возвращения из поездки.

О’Коннор обвиняют в двух случаях непристойного нападения на ребенка. Свою вину женщина не признает.

Ранее пользователи Reddit рассказали о лучшем сексе с инвалидами. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также: 

В Улан-Удэ прохожие нашли на остановке полуголого 12-летнего мальчика

В Москве суд арестовал экс-поставщика шапок-ушанок для Минобороны и МВД


Екатеринбуржец сбил 11-летнего ребенка и скрылся с места ДТП
#дети
#женщина
#пострадавший
#поездки
#дома
#секс
Читайте нас в
В Новосибирске экстренно сел с одним двигателем самолёт S7 cо 165 пассажирами
20 октября 2023, 06:52

Фото: iStock/Teka77

Направлявшийся из Москвы в Томск самолёт Boeing 737-800 авиакомпании S7 был вынужден совершить экстренную посадку в Новосибирске из-за «отказа одной силовой установки». На борту при этом находилось 165 пассажиров, но никто, к счастью не пострадал. Об этом сообщила в своём Telegram Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Согласно сообщению надзорного ведомства, посадка прошла в штатном режиме, не вызвав никаких опасных последствий.В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что Superjet авиакомпании «Россия» совершил экстренную посадку в аэропорту Самары. Самолет выполнял рейс из Санкт-Петербурга в Самару. При заходе на посадку в самарском аэропорту Курумоч пилоты заметили, что у них заклинили подкрылки. Об этом экипаж экстренно доложил диспетчеру.В аэропорт были срочно вызваны все возможные экстренные службы, однако, пилотам удалось успешно посадить борт. Все 86 человек, находившихся на борту, остались целы и невредимы. Сам самолет также не получил никаких повреждений.

Читайте также:

Пассажиры рейса из Владивостока после двух аварийных посадок прибыли в Читу

Superjet авиакомпании «Россия» совершил экстренную посадку в аэропорту Самары

Россиянин, летевший в Ташкент, скончался прямо на борту самолета
#самолет
#происшествия
Читайте нас в
Reuters: В США выдвинули обвинения против солдата Кинга, бежавшего в КНДР
20 октября 2023, 06:27

Фото: iStock/Im Yeongsik

Американскому военнослужащему Трэвису Кингу, бежавшему в КНДР и позднее возвращенному в США, предъявили обвинения по восьми пунктам единого кодекса военной юстиции, включая дезертирство. Об этом пишет Reuters.
«Сухопутные войска США предъявили рядовому Трэвису Кингу обвинения в преступлениях, в том числе в дезертирстве, за бегство в КНДР в июле. Дело сухопутных войск против Кинга включает восемь отдельных пунктов обвинения в соответствии с единым кодексом военной юстиции», — говорится в публикации.

Кроме того, среди пунктов обвинения против Кинга значится склонение к производству детской порнографии и нападение на сослуживцев.

Читайте также:

SCMP: В рядах ВСУ становится всё больше дезертиров

Мобилизованного из Екатеринбурга обвинили в дезертирстве из-за геморроя

В Челябинске суд приговорил мобилизованного к 5,8 года колонии за дезертирство
#суд
#сша
#кндр
Читайте нас в
В Улан-Удэ прохожие нашли на остановке полуголого 12-летнего мальчика
Babr Mash: В Улан-Удэ прохожие нашли на остановке полуголого 12-летнего мальчика
20 октября 2023, 04:03

Фото: iStock/Fedorovekb

В Улан-Удэ местные жители обнаружили на улице полуголого двенадцатилетнего мальчика с психическим расстройством. Об этом пишет Телеграм-канал Babr Mash.
По информации канала, прохожие заметили на остановке общественного транспорта почти полностью раздетого ребёнка. Отмечается, что температура воздуха на улице в это время составляла около шести градусов тепла.

Полицейским удалось оперативно разыскать родителей ребёнка. Оказалось, что подросток из благополучной семьи. По словам матери, он сбежал на улицу, когда она отвлеклась на домашние дела.

Читайте также:

В Москве суд арестовал экс-поставщика шапок-ушанок для Минобороны и МВД

Суд арестовал подростков, для забавы избивавших людей в Москве и Химках

Екатеринбуржец сбил 11-летнего ребёнка и скрылся с места ДТП
#подросток
#температура
#семьи
#ребёнок
Читайте нас в
В Москве суд арестовал экс-поставщика шапок-ушанок для Минобороны и МВД
20 октября 2023, 02:39

Фото: iStock/Dzurag

В Москве Тверской районный суд приговорил к заочному аресту бывшего руководителя компании-поставщика униформы для МВД, ФСО и МО Михаила Педана за причинение ущерба государству на сумму 800 миллионов рублей. Об этом пишет РБК.
Уточняется, что следствием было возбуждено уголовное дело по ч.4. ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 178 УК РФ. Педану грозит до 13 лет колонии.

Судья Алексей Криворучко отметил, что обвинения экс-директору поставщика российских силовых ведомств были выдвинуты в мае 2023 года. В настоящее время подозреваемый находится на территории Евросоюза, а вменяемое ему преступление было совершено в 2017 году.

Читайте также:

Суд арестовал подростков, для забавы избивавших людей в Москве и Химках

Екатеринбуржец сбил 11-летнего ребёнка и скрылся с места ДТП

Пьяный россиянин задержал рейс из Хабаровска в Таиланд
#суд
#преступление
#дело
#уголовное дело
#рф
#мвд
Читайте нас в
Naftemporiki: Жертвами удара по церкви в Газе могли стать десятки человек
20 октября 2023, 01:57

Фото: iStock/Hamza_Chalan

В результате удара ЦАХАЛ по православной церкви Святого Порфирия в секторе Газа жертвами могли оказаться десятки человек. Об этом сообщает греческий портал Naftemporiki.
Пока что Минздрав Палестины официально сообщил о гибели двух человек, но это число может возрасти — в церкви скрывались женщины и дети, которые пытались найти убежище от ударов израильской армии. О гибели людей под завалами храма сообщал также греческий телеканал ERT со ссылкой на епископа Иерусалимской православной церкви, архиепископа Тивериадского Алексия.

Иерусалимский патриархат уже назвал удар по православной церкви Святого Порфирия военным преступлением и подчеркнул, что «разрушение гуманитарных объектов не должно игнорироваться мировой общественностью».

Напомним, что в ночь на 20 октября ВВС Израиля обстреляли территорию православной церкви греческого патриархата в секторе Газа, в результате чего пострадали как минимум 50 человек.

По словам журналиста Сулеймана Ахмеда, ракета попала в помещение, где располагались раненые местные жители. По предварительным данным, сейчас под завалами находятся десятки человек.

Читайте также:

ВВС Израиля обстреляли территорию православной церкви в секторе Газа

В секторе Газа заявили, что ЦАХАЛ нанёс удары по 160 школам анклавы

WAFA: Израиль атаковал мечеть в Газе, убиты десятки людей
#гибель
#сектор газа
#израиль
#церковь
#греция
Читайте нас в
ВВС Израиля обстреляли территорию православной церкви в секторе Газа
Mash: ВВС Израиля обстреляли территорию православной церкви в секторе Газа
19 октября 2023, 23:56

Фото: iStock/Monther Rasheed

В секторе Газа ВВС Израиля обстреляли территорию православной церкви греческого патриархата. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.
В результате обстрела пострадали 50 человек, погиб минимум один ребёнок.

По словам журналиста Сулеймана Ахмеда, ракета попала в помещение, где располагались раненые местные жители. По предварительным данным, сейчас под завалами находятся десятки человек.

Читайте также:

Shafaq News: На западе Ирака обстреляли из «Града» американскую военную базу

Губернатор Развожаев: Атаковавшая штаб ЧФ в Севастополе ракета была французской

Минобороны сообщило о двух сбитых над Белгородской областью беспилотниках ВСУ
#ракета
#израиль
#сектор газа
#церковь
Читайте нас в
«Страна.ua»: В подконтрольном Киеву Херсоне звучат взрывы
19 октября 2023, 23:54

Фото: iStock/repinanatoly

Взрывы раздаются в подконтрольном официальным властям Украины городе Херсоне. Об этом сообщает издание «Страна». Каких-либо иных подробностей пока не приводятся.
Ранее о мощных взрывах в прибрежных районах Херсона сообщал в своём Telegram ​На Украине снова звучат взрывыглава городской администрации Роман Мрочко.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

Читайте также:

«Общественное»: В Николаеве прогремели взрывы

«Думская»: В Одессе и Одесской области раздаются взрывы

На Украине снова звучат взрывы, в семи областях — воздушная тревога
#украина
#взрывы
Читайте нас в
Shafaq News: На западе Ирака обстреляли из «Града» американскую военную базу
19 октября 2023, 23:36

Фото: iStock/HStocks

Военная база США Айн-эль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака подверглась обстрелу из реактивной установки залпового огня «Град». Об этом сообщает портал Shafaq News.
По сообщению журналистов, на территории базы разорвалось несколько ракет. Других подробностей нападения не приводится.

Кроме того, эсминец США перехватил ракеты и БПЛА, выпущенные из Йемена. По словам пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера, целью удара мог быть Израиль. По его словам, этот перехват явился демонстрацией противовоздушной и противоракетной обороны США на Ближнем Востоке, которую они готовы «использовать для защиты своих партнеров и своих интересов в этом важном регионе».

Ранее сообщалось, что Военно-морские силы США направили корабли USS Mount Whitney и USS Carney в восточную часть Средиземного моря с целью «поддержки операций США» на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Читайте также:

США предупредили о возможном применении силы на Ближнем Востоке

Медведев: Нестабильный Ближний Восток оказался полезен США

Иран поднял черный флаг «мести» над мавзолеем имама Резы в Мешхеде
#база
#сша
#обстрел
#град
Читайте нас в
Достижения.рф