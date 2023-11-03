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В Москве полиция задержала 13-летнюю беременную жительницу Рязани, об этом сообщает «МК».
По информации СМИ, подростка задержали за переход проезжей части в неположенном месте. Девочку доставили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, где выяснилось, что задержанная подозревается и в краже мобильного телефона.
Позже в полиции установили, что несовершеннолетняя девочка беременна.
Будущая молодая мама зарегистрирована в Рязани, в столице она находилась без документов и родителей. В настоящий момент правоохранители устанавливают местонахождение её родственников.
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Позже в полиции установили, что несовершеннолетняя девочка беременна.
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Евгения Парфентьева