В Москве полковник МВД пообещал вернуть мобилизованного домой за миллион рублей

Фото: iStock/Atstock Productions
Полковник МВД в Москве пообещал вернуть мобилизованного парня домой и попросил за услугу миллион рублей, сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, провернуть такую аферу попытался полковник Сергей Кущев.
В конце прошлого года знакомая мужчины пожаловалась, что её сына мобилизовали. Тогда у сотрудника органов и созрел хитрый план. Он рассказал женщине о своих связях в министерстве обороны и заявил, что устроит парню ещё одно медобследование, на котором у него найдут заболевания, с которыми запрещено служить. Женщина подумала и заплатила своему знакомому.
Естественно, никаких связей в Минобороны у Кущева не было. Все заплаченные ему деньги он просто прогулял.
26 октября на полковника МВД возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».
Читайте также:
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на Царева
Вице-спикер Крыма Бобков призвал устранить террористический режим в Киеве
Мосгорсуд приговорил к 12 годам заключения учёного ЦАГИ Губанова за госизмену
В конце прошлого года знакомая мужчины пожаловалась, что её сына мобилизовали. Тогда у сотрудника органов и созрел хитрый план. Он рассказал женщине о своих связях в министерстве обороны и заявил, что устроит парню ещё одно медобследование, на котором у него найдут заболевания, с которыми запрещено служить. Женщина подумала и заплатила своему знакомому.
26 октября на полковника МВД возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».
Читайте также:
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на Царева
Вице-спикер Крыма Бобков призвал устранить террористический режим в Киеве
Мосгорсуд приговорил к 12 годам заключения учёного ЦАГИ Губанова за госизмену
Евгения Парфентьева