В Москве порноактриса вызвала полицию прямо на съёмки фильма

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В Москве порноактриса вызвала полицию прямо на съёмки, потому что ей не заплатили гонорар, сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, правоохранители приехали на вызов на Ходынский бульвар. Там они обнаружили квартиру, обставленную камерами и световыми приборами, двоих мужчин, а также саму 25-летнюю уроженку Башкортостана, которая вызвала полицию.
Она заявила, что выполнила свою работу, однако, деньги ей платить отказались. Полицейским пришлось просмотреть видеоматериал, чтобы убедиться, что актриса не врёт.
Всех участников съёмочной группы забрали в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.
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Она заявила, что выполнила свою работу, однако, деньги ей платить отказались. Полицейским пришлось просмотреть видеоматериал, чтобы убедиться, что актриса не врёт.
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Евгения Парфентьева