В Москве после аварии на Рябиновой улице загорелись два грузовика

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В Москве на Рябиновой улице грузовик влетел в фуру, в результате чего произошел пожар и несколько взрывов.
По информации Телеграм-канала «Москва 24» у одного из автомобилей рванул баллон с газом. Предварительно, пострадал один человек.
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Диана Аванесян