В Москве после прорыва кипятка в торговом центре госпитализированы 4 человека

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Ещё 20 людям медики оказывают помощь.
Горячую воду прорвало в ТЦ «Времена Года» на Кутузовском проспекте. Baza пишет, что все пострадавшие получили ожоги различной степени тяжести.
Также в здании остаются заблокированные посетители. Спасатели пытаются найти место, где перекрывается труба. Из вентиляции и подземных сооружений идёт горячий пар.
По предварительной информации, прорыв трубы случился на втором этаже торгового центра.
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Мария Фирсова