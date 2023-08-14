В Москве после взрыва к госпитализации готовят мастера по ремонту холодильников

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Мастера, который чинил взорвавшийся в московской квартире на Ходынском бульваре холодильник, хозяин квартиры нашёл по объявлению в интернете.
По предварительной информации, холодильник взорвался из-за фреона, который также применяется при изготовлении кондиционеров. Ударная волна оказалась настолько сильной, что сразу после взрыва из окна 16 этажа вылетела оконная рама и упала на припаркованные внизу машины.
Повреждения в результате взрыва получили три автомобиля: у Mercedes-Benz GLS AMG 63 помяты крыша и капот, у Renault Logan разбито заднее стекло, помяты крыша и капот, у Kia Rio поцарапаны заднее крыло и задний бампер, пишет Mash.
В результате взрыва пострадал один человек. Им оказался мастер, который ремонтировал холодильник. Врачи зафиксировали у него ожоги и контузию. В данный момент его готовят к госпитализации.
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Повреждения в результате взрыва получили три автомобиля: у Mercedes-Benz GLS AMG 63 помяты крыша и капот, у Renault Logan разбито заднее стекло, помяты крыша и капот, у Kia Rio поцарапаны заднее крыло и задний бампер, пишет Mash.
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Мария Фирсова