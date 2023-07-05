В Москве поймали маньяка, напавшего на женщину в Битцевском парке

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В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который напал на женщину в Битцевском парке столицы. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По горячим следам полицейскими был задержан 27-летний мужчина. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
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