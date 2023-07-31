В Москве пожар в женской консультации

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На пятом этаже в женской консультации в московском районе Бибирево загорелся потолок на пятом этаже, людей эвакуируют из здания. Об этом сообщает телеграмм-канал Mash.
По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание. Всех посетителей учреждения и медицинский персонал вывели из помещения. На место инцидента направлены экстренные службы.
В настоящее время, информации о пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в ТЦ «Гагаринский» в Москве эвакуировали из-за возгорания электросамоката на паркинге. Возгорание успели ликвидировать, в результате ЧП никто не пострадал.
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В настоящее время, информации о пострадавших нет.
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Анастасия Крестьянова