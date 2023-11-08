В Москве преподаватель колледжа попытался соблазнить 15-летнюю ученицу

Фото: iStock/Stivog
В Москве 49-летний преподаватель колледжа пытался соблазнить свою 15-летнюю ученицу. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Оказалось, что полиция вычислила преподавателя, который пытался соблазнить 15-летнюю девочку. 7 ноября сотрудники правоохранительных органов обратили внимание на странную пару – взрослого мужчину и девочку-подростка, которые распивали алкоголь в парке Воровского.
Их задержали и выяснили, что мужчина является преподавателем в колледже, а девочка – его ученица. При досмотре телефона мужчины полицейские обнаружили интимную переписку с ученицей, которая продолжалась на протяжении месяца.
Следователи сообщили об этом матери девочки, которая сразу же забрала своего ребенка и написала заявление на учителя. По данному факту проводится проверка.
Читайте также:
«Затолкали детсадовцев в автозак»: В Москве семерых детей забрали в отделении полиции
В Екатеринбурге из автобуса высадили 10-летнюю девочку
Продюсер детского телеканала Art Kids Разумовский осужден на 13 лет за педофилию
Их задержали и выяснили, что мужчина является преподавателем в колледже, а девочка – его ученица. При досмотре телефона мужчины полицейские обнаружили интимную переписку с ученицей, которая продолжалась на протяжении месяца.
Читайте также:
«Затолкали детсадовцев в автозак»: В Москве семерых детей забрали в отделении полиции
В Екатеринбурге из автобуса высадили 10-летнюю девочку
Продюсер детского телеканала Art Kids Разумовский осужден на 13 лет за педофилию
Элина Позднякова