Суд отправил главного инженера компании, которая обслуживала ТЦ «Времена года», под домашний арест

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Пресненский суд отправил под домашний арест главного инженера компании, обслуживающей ТЦ «Времена года», где из-за прорыва кипятка погибли 4 человека, ещё 11 пострадали.
Shot пишет, что 39-летнему Евгению Боткину также запретили пользоваться телефоном, интернетом, отправлять посылки и письма. Главного инженера обвиняют в нарушении требований безопасности на опасных производственных объектах, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц.
В момент ЧП Евгений Боткин находился в Чувашии. По словам Евгения, когда узнал о трагедии, вернулся в Москву. По его словам коммуникации в ТЦ были признаны пригодными для эксплуатации до 2027 года.
Боткина защищают 5 адвокатов, а его фирма предложила за него залог в ₽10 млн, чтобы его не посадили в СИЗО.
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В момент ЧП Евгений Боткин находился в Чувашии. По словам Евгения, когда узнал о трагедии, вернулся в Москву. По его словам коммуникации в ТЦ были признаны пригодными для эксплуатации до 2027 года.
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Мария Фирсова