В Москве во время пожара в бизнес-центре погиб человек;

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Один человек погиб при пожаре в бизнес-центре на 3-й Ямской улице.
Shot пишет, что один человек погиб из-за пожара, который произошёл в бизнес-центре в центре Москвы рядом с метро Белорусская.
Пожар разгорелся в бизнес-центре Ямская-Сити на 3-й улице Ямского поля. Пострадали как минимум два человека. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Уточняется, что возгорание произошло на втором этаже четырехэтажного здания на складе одежды. На третьем этаже находились люди.
Всего из горящего здания спасли уже семь человек.
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Пожар разгорелся в бизнес-центре Ямская-Сити на 3-й улице Ямского поля. Пострадали как минимум два человека. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Всего из горящего здания спасли уже семь человек.
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Один человек пострадал из-за пожара в Москве в районе Филёвского парка
Мария Фирсова