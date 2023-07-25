В Москве приземлился Boeing 737, у которого сработал датчик отказа двигателя

Фото:istockphoto/miglagoa
Boeing 737 летел из Сочи, когда у него сработал датчик отказа двигателя.
Борт приземлился в аэропорту Шереметьево, пишет РИА Новости, ссылаясь на экстренные службы.
Boeing 737-800 выполнял рейс Сочи — Москва.
Ранее экипаж, летевшего в Минеральные Воды самолёта авиакомпании «Северный ветер», решил резко сменить курс и сесть в другом городе.
Telegram-канал Aviaincident пишет, что инцидент произошел с пассажирским лайнером, который двигался по маршруту Казань — Минводы, в понедельник, 17 июля.Командир воздушного судна решил вернуться в казанский аэропорт. Причиной стала вибрация левого двигателя.
Читайте также:
На авиашоу в Финляндии разбился самолет
В аэропорту Пулково опровергли новость о проникновении пассажира на борт через механизм шасси
NYP: Джо Байден в очередной раз споткнулся при посадке на борт самолёта
«Boeing 737-800 авиакомпании «Аэрофлот» сел в аэропорту Шереметьево после сработки датчика об отказе одного из двигателей», —рассказал источник РИА Новости.
Ранее экипаж, летевшего в Минеральные Воды самолёта авиакомпании «Северный ветер», решил резко сменить курс и сесть в другом городе.
Telegram-канал Aviaincident пишет, что инцидент произошел с пассажирским лайнером, который двигался по маршруту Казань — Минводы, в понедельник, 17 июля.Командир воздушного судна решил вернуться в казанский аэропорт. Причиной стала вибрация левого двигателя.
Читайте также:
На авиашоу в Финляндии разбился самолет
В аэропорту Пулково опровергли новость о проникновении пассажира на борт через механизм шасси
NYP: Джо Байден в очередной раз споткнулся при посадке на борт самолёта
Мария Фирсова