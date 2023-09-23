В Москве профессор МАДИ отдал мошенникам 33 млн рублей

Фото: istockphoto/Diy13
В Москве профессор МАДИ, который занимается разработкой беспилотных автомобилей, отдал мошенникам 33 млн рублей.
Telegram-канал Mash пишет, что в конце августа 75-летнему мужчине позвонила незнакомка, которая представилась дознавателем. Она сказала, что мошенники пытаются по фальшивой доверенности снять его деньги. Потом профессору позвонил мужчина, который представился «следователем», и предложил ему арестовать счет или передать деньги «на хранение в Центробанк России».
Профессор выбрал второй вариант, снял со счёта 29 млн рублей и передал мошенникам наличные «курьером ЦБ».
Спустя несколько дней профессору позвонили мошенники снова. Его уговорили взять кредит ещё на 4 млн рублей. Мужчина заподозрил неладное и обратился в полицию, но уже после того, как мошенники начали убеждать его продать жильё.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».
Читайте также:
Известный математик Абрамов пострадал от телефонных мошенников
Жертвы модельного агентства Mary Way обратились в суд с коллективным иском
Вернувшегося с СВО экс-участника «Дома-2» обокрали в Москве
Профессор выбрал второй вариант, снял со счёта 29 млн рублей и передал мошенникам наличные «курьером ЦБ».
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».
Читайте также:
Известный математик Абрамов пострадал от телефонных мошенников
Жертвы модельного агентства Mary Way обратились в суд с коллективным иском
Вернувшегося с СВО экс-участника «Дома-2» обокрали в Москве
Мария Фирсова