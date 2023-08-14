В Москве проходит эвакуация в штаб-квартире нефтегазовой компании «Сибур»

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На улице Кржижановского проходит эвакуация из-за угрозы взрыва.
Shot пишет, что на почту холдинга пришло письмо с угрозами якобы от студента техникума.
Автор послания обещает взорвать здание, если ему не отправят 300 тысяч рублей в Тобольск.
Ранее в Москве экстренно эвакуировали посетителей ТЦ Мега Белая Дача. Всех посетителей торгового центра попросили оперативно покинуть здание. При этом людям объяснили, что эвакуация связана с некими техническими неполадками. На месте работали кинологи.
Также 29 июля в торговом центре «Гагаринский» загорелся электросамокат на подземной парковке. Отмечается, что в здании сработала пожарная сигнализация. Посетителей торгового центра эвакуировали. Возгорание потушили. В результате происшествия пострадавших нет.
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Автор послания обещает взорвать здание, если ему не отправят 300 тысяч рублей в Тобольск.
Также 29 июля в торговом центре «Гагаринский» загорелся электросамокат на подземной парковке. Отмечается, что в здании сработала пожарная сигнализация. Посетителей торгового центра эвакуировали. Возгорание потушили. В результате происшествия пострадавших нет.
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Мария Фирсова