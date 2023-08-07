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В Москве произошло ДТП с участием шести легковых автомобилей

07 августа 2023, 16:23

Фото: iStock/Aleksei Andreev

В Москве на проспекте Генерала Дорохова произошла авария с участием шести машин. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта.
Сообщается, что движение в районе ДТП незначительно затруднено.

Обстоятельства аварии уточняются. На данный момент информация о пострадавших не поступала. На месте происшествия осуществляют работу оперативные службы Москвы.


Напомним, ранее Следственное Управление СК РФ по Астраханской области сообщило, что в Приволжском районе скончался 10-летний ребенок, который перевернулся на мотовездеходе в степи.

Трагедия произошла вечером 6 августа в степи села Осыпной Бугор. 10-летний ребёнок катался на мотовездеходе, не справился с управлением и перевернулся. Школьник получил травмы несовместимые с жизнью.

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Два человека пострадали при взрыве газовых баллонов в Москве
07 августа 2023, 17:37

Фото: iStock/Leonid Ikan

Два человека пострадали при взрыве газовых баллонов в Западном Дегунино в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По данным SHOT, происшествие случилось в Ильменском проезде. Взрыв произошёл из-за перегрева баллонов на солнце.

Сообщается, что на место едут экстренные службы. В результате взрыва два человека пострадали. Один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии без сознания, медики борются за его жизнь.

Напомним, ранее мощный взрыв прогремел в порту турецкого города Дериндж, взорвался один из бункеров для пшеницы. Инцидент произошел во время погрузки пшеницы.

Губернатор провинции Коджаэли Седдар Явуз заявил, что причиной ЧП в турецком порту Дериндже стал «взрыв зерновой пыли» во время загрузки зерна на судно. По предварительным данным, во время погрузки зерна на корабль, произошло сжатие зерновой пыли, что спровоцировало взрыв.

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#происшествие
#солнце
#взрыв
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Двое мужчин избили беременную женщину и подростков из-за матраса
В Липецкой области мужчины избили беременную женщину и двух подростков
07 августа 2023, 17:35

Фото: iStock/globalmoments

На пляже Галичьей горы в Липецкой области двое мужчин избили беременную женщину и двуз подростков, сообщает LipetskNedia.ru.
По информации СМИ, перепалка началась из-за надувного матраса, однако, в чем именно заключались разногласия между отдыхающими – сейчас уточняется.  

В результате драки, у беременной женщины и подростков диагностировали множественные травмы, ушибы и сотрясение мозга. При этом, один из пострадавших подростков страдает от лейкоза, как уточнили в СМИ – сейчас он находится в тяжелом состоянии.  

Детали происшествия уточняются.  

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#подросток
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Мошенники вынудили бухгалтера продать две подмосковные квартиры за более чем 11 миллионов рублей
07 августа 2023, 17:15

Фото: iStock/Diy1

Бухгалтера крупной IT-компании обманули мошенники и вынудили её продать две квартиры в Подмосковье за более чем 11 миллионов рублей. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По данным SHOT, на протяжении месяца бухгалтеру Юлии К. звонили мошенники под видом представителей ФСБ и Центробанка, они говорили, что на Юлию кто-то хочет оформить кредит. Для того, чтобы этого избежать Юлии и ее супругу необходимо было положить деньги на безопасный счет. 

Сообщается, что Юлия продала две квартиры в деревне Островцы Раменского района за 6,5 миллионов 4,8 миллиона рублей соответственно. 

На данный момент сотрудники правоохранительных органов ищут телефонных мошенников и пытаются помочь бухгалтеру вернуть недвижимость.

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#кредит
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#счёт
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«Дэнс уже будет сложно»: Заявила певица Лада Дэнс после ДТП в Подмосковье
Певица Лада Дэнс прокомментировала свое самочувствие после ДТП в Подмосковье
07 августа 2023, 17:04

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Российская певица Лада Дэнс рассказал о своем состоянии после страшного ДТП в Подмосковье, в интервью Telegram-каналу SHOT.
Напомним, 5 августа на 52-м километре трассы М2 «Крым» в Подольске один автомобиль влетел в две ранее столкнувшиеся машины. Всего в аварии пострадали четыре человека. Певицу забрали с места происшествия с помощью вертолета МЧС, медики диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, травму бедра и ушибленную рану лба.  

«Теперь я буду просто Лада. Дэнс уже будет сложно», - прокомментировала свое состояние певица.  

Журналисты подчеркнули, что разговаривать ей пока крайне сложно. Врачи исключили самый страшный диагноз – перелом позвоночника, однако, она все еще продолжает приходить в себя после черепно-мозговой травмы.  

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#дтп
#подмосковье
#певица
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Взрыв в турецком коммерческом порту Дериндже повредил 13 из 16 элеваторов
07 августа 2023, 16:53

Фото: iStock/FelixRenaud

Мэр города Коджаэли Тахир Бююкакын заявил, что из-за взрыва в турецком порту Дериндже пострадали не менее двенадцати человек. Об этом он сообщил в эфире телеканала Habertürk.
Отмечается, что взрыв повредил 13 из 16 элеваторов.

Напомним, ранее мощный взрыв прогремел в порту турецкого города Дериндж, взорвался один из бункеров для пшеницы. Инцидент произошел во время погрузки пшеницы. 

Губернатор провинции Коджаэли Седдар Явуз заявил, что причиной ЧП в турецком порту Дериндже стал «взрыв зерновой пыли» во время загрузки зерна на судно. По предварительным данным, во время погрузки зерна на корабль, произошло сжатие зерновой пыли, что спровоцировало взрыв. Всем пострадавшим оказана экстренная медицинская помощь.

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#судно
#корабль
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#турция
#пожар
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BMW сбил беспилотник, летевший над «Москва-Сити»
SHOT: Водитель BMW сбил беспилотник, летевший недалеко от «Москва-Сити»
07 августа 2023, 16:52

Фото: iStock/Naypong

В Москве водитель BMW сбил беспилотник, пролетавший недалеко от «Москва-Сити», кадры необычного ДТП публикует Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, за рулем автомобиля находился менеджер банка «Траст». Сразу после аварии он вызвал на место происшествия полицию.  

Приехавшие на место правоохранители установили, что сбитый дрон – это DJI Mavic Pro, предназначенный для профессиональной видеосъемки.  

BMW в результате аварии получил незначительные повреждения – у автомобиля слегка поцарапан бампер.  

Теперь полицейские разыскивают хозяина потерпевшего крушение дрона.  

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#москва
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#полиция
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В Турции произошел второй крупный пожар за сутки
Мощный пожар вспыхнул на химзаводе на северо-западе Турции
07 августа 2023, 16:37

Фото: iStock/Distortion Media

В турецкой провинции Текирдаг вспыхнул пожар на химзаводе. Об этом сообщает NTV.
Причины возгорания в настоящее время не установлены.  

По словам очевидцев, на химическом заводе раздалось несколько взрывов. Информации о пострадавших в настоящее время нет. Экстренные службы прибыли на место инцидента.  

Пожар на химическом заводе стал вторым происшествием за сутки в Турции. Прежде сообщалось о взрыве в порту турецкого города, в результате которого, пострадали не менее десяти человек. Власти заявили, что причиной ЧП стал взрыв зерновой пыли, при погрузке пшеницы на корабль. 

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#чп
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#турция
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Юный футболист погиб в ДТП с микроавтобусом
На Кубани подросток погиб в ДТП с микроавтобусом и грузовиком
07 августа 2023, 16:30

Фото: iStock/Anton Novikov

На трассе в Краснодарском крае произошло ДТП с участием грузовика и микроавтобуса, в котором находилась юношеская футбольная команда, сообщила в пресс-службе регионального ГУМВД.
Трагедия произошла 7 августа около 13 часов дня. Газель, в котором ехали дети из Каневского района на футбольные соревнования в Краснодар, столкнулась с грузовиком на трассе «Краснодар – Ейск».  

По предварительной версии, грузовик Mitsubishi Fuso вышел на трассу в неположенном месте, чем спровоцировал боковое столкновение с микроавтобусом.  

В результате ДТП, двое 15-летних подростков доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести, один 15-летний парень скончался в скорой помощи.  

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#подросток
#смерть
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Власти назвали причину взрыва в турецком порту Дериндже
Власти Дериндже: Причиной инцидента в порту стал взрыв зерновой пыли
07 августа 2023, 16:05

Фото: iStock/dzika_mrowka

Губернатор провинции Коджаэли Седдар Явуз заявил, что причиной ЧП в турецком порту Дериндже стал «взрыв зерновой пыли» во время загрузки зерна на судно.
По предварительным данным, во время погрузки зерна на корабль, произошло сжатие зерновой пыли, что спровоцировало взрыв. Число пострадавших в результате инцидента увеличилось до десяти человек.

Эпицентр взрыва находился в одном из бункеров с зерном. 

Всем пострадавшим оказана экстренная медицинская помощь. Обстоятельства произошедшего продолжают выясняться. 

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Подмосковье ищет медработников