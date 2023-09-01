В Москве пропал журналист Земцов

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В Москве пропал заместитель главного редактора издания «Русский Вестник» и писатель Борис Земцов, сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, с заявлением о пропаже в полицию обратилась его жена. Она рассказала, что 30 августа уехала на дачу одна. Последний раз они общались около семи утра в тот же день, больше Земцов на связь не выходил.
В социальных сетях журналист в последний раз был в пять вечера 30 августа.
Женщина отметила, что до этого ее муж ни разу не пропадал так на долго без предупреждения.
В Baza напомнили, что в 2007 году на Земцова возбудили дело за хранение марихуаны и вымогательство, и приговорили к 8 годам лишения свободы, однако в 2011 году Земцов вышел по УДО.
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В социальных сетях журналист в последний раз был в пять вечера 30 августа.
В Baza напомнили, что в 2007 году на Земцова возбудили дело за хранение марихуаны и вымогательство, и приговорили к 8 годам лишения свободы, однако в 2011 году Земцов вышел по УДО.
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Евгения Парфентьева