В Москве пропала экс-преподавательница ВШЭ Ольга Дюсуше

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В Москве пропала бывшая преподавательница ВШЭ, тётя владельца Банка «Финам» Ольга Дюсуше, следует из заявления, которое подал её племянник.
В апреле текущего года таким же образом пропала мать советника сенатора Силкиной Татьяна Адабаш. Тогда выяснилось, что женщине позвонили телефонные террористы с Украины и потребовали перевести крупную сумму денег им на счёт. После этого мошенники вынудили женщину сменить сим-карту и уйти из дома.
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Анастасия Чинкова