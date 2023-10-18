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В Москве пропала главный библиотекарь ГПИБ Стручева

18 октября 2023, 19:42
Фото: iStock/Chalabala

Фото: iStock/Chalabala

65-летняя Маргарита Стручева пропала в Москве.
Маргариту Стручеву не видели на работе в Исторической библиотеке с 11 октября. Ранее к ней в библиотеку несколько раз приходили якобы сотрудники МВД и искали женщину, подозревая её в мошенничестве.

Baza пишет, что во время последнего звонка родственникам Стручева была очень напряжена и просила в долг 5 млн рублей. После отказа, женщина просила уже 2,5 млн, а затем и вовсе сказала, что всё в порядке, и скоро она вернётся домой. Больше на связь Стручева не выходила. Потом с племянницей связались неизвестные. У них был украинский акцент. Они требовали выкуп. В противном случае обещали прислать женщину по кусочкам.


Двоюродная племянница и коллега женщины обратились с заявлением в полицию. Получив заявление о пропаже, полицейские вскрыли квартиру Стручевой, где никого не было. Поиски продолжаются.

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#чп
#происшествие
#полиция
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Двух девятиклассников из Химок задержали за избиения в московском «Авиапарке»
18 октября 2023, 20:24

Фото: iStock/mrohana

Двух девятиклассников из подмосковных Химок задержали за избиения одноклассников и случайных людей в московском ТЦ «Авиапарке», сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, подростки учатся в химкинской школе №29.

Издеваясь над одноклассниками и своими сверстниками в столичных торговых центрах, парни записывали все происходящее на видео и выкладывали в Telegram. 

Сейчас известно как минимум о четырёх пострадавших от рук хулиганов. По этим эпизодам уже возбуждено уголовное дело, подростков задержали.

Столичный Следственный комитет разыскивает пострадавших от рук злоумышленников, а также возможных соучастников. 

Напомним, прокуратура московской школы № 2025 проверит одну из столичных школ, после сообщения об унижении пятиклассника в туалете.

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В Екатеринбурге силовики задержали известного вора в законе
18 октября 2023, 20:03

Фото: iStock/BrianAJackson

Правоохранительные органы в Екатеринбурге задержали известного криминального авторитета Марселя Гасанова, сообщает E1.RU со ссылкой на свои независимые источники.
«Его взяли у «Каспия» (кафе). Скрутили, надели черный мешок на голову и увезли на допрос. В чем конкретно его подозревают, пока непонятно», - прокомментировал ситуацию собеседник издания. 

При этом, в пресс-службе свердловского МВД заявили, что Гасанова задержали в рамках стандартного мероприятия по борьбе с организованной преступностью. Помимо него в этот день были задержаны еще три человека, в машине которых обнаружили оружие. На найденные пистолеты Макарова у подозреваемых не было документов.

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#мвд
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#полиция
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The Sun: Рейс EasyJet задержали на пять часов, потому что пилота укусил комар
18 октября 2023, 19:37

Фото: iStock/nechaev-kon

Рейс авиакомпании EasyJet задержали на пять часов, потому что пилота укусил комар, об этом сообщает The Sun.
Airbus A320 авиакомпании EasyJet совершить полет из Амстердама в Манчестер. Однако, ожидающие приглашение на посадку люди продолжали смотреть на всё увеличивающееся время вылета на электронном табло. 

«В конце концов пилот вышел и сказал нам, что в кабине его укусил комар, поэтому он хочет провести глубокую очистку всего самолета на случай, если насекомых окажется больше», - рассказала изданию пассажирка. 

Авиакомпания извинилась перед пассажирами и предоставила им ваучер на питание в размере 3,9 фунта (462 рубля).

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#задержки
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В Краснодарском крае дядя хотел «заказать» племянника из-за спора о наследстве
18 октября 2023, 19:25

Фото: iStock/Artem Zakharov

В Краснодарском крае дядя хотел заплатить убийце 25 тысяч рублей, чтобы тот избавился от его племянника, сообщает «Осторожно, новости».
Расправиться с племянником 62-летний житель города Абинск решился из-за спора о наследстве. 

В июле пенсионер устал от нескончаемых перепалок и начал искать исполнителя для убийства 43-летнего работника Абинского электрометаллургического завода. За это дело дядя был готов заплатить 25 тысяч рублей. 

Однако, найти убийцу мужчина не успел. О поиске киллера узнали правоохранители. 

Краснодарца задержали, на него возбудили уголовное дело по статье «Покушение на организацию убийства».

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#уголовное пенсионер
#покушение
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#убийство
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Суд арестовал на два месяца обвиняемую в торговле детьми Логинову
18 октября 2023, 18:54

Фото: iStock/Igor Vershinsky

Преображенский суд Москвы арестовал на два месяца обвиняемую в торговле детьми Юлию Логинову, сообщает Telegram-канал SHOT.
Напомним, мать 15 детей из Люберец оказалась им не родной. Она не родила ни одного из них и не взяла из детского дома. К томцу же, документы всех несовершеннолетних - поддельные. 12 детей из 15 являются инвалидами. 

47-летнюю Юлию Логинову отправили в следственный изолятор на два месяца. Такая же участь постигла 31-летнюю Фирузу из Узбекистана. В 2015 и 2016 годах она продала Логиновой двоих детей.

В ближайшее время ожидается арест 44-летней руководительницы женского кризисного центра Натальи Патоки. Она, как и Логинова, воспитывала 15 детей и была её подельницей.

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В Ленобласти задержали мужчину, который убил и расчленил собственного сына
В Ленобласти задержан подозреваемый в убийстве и расчленении сына
18 октября 2023, 18:33

Фото: iStock/choochart choochaikupt

В Ленинградской области полиция задержала мужчину, который подозревается в убийстве и расчленении собственного сына. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
По предварительным данным, 63-летний мужчина в ходе распития спиртных напитков нанес четыре ножевых ранения своему 36-летнему сыну, после чего решил избавиться от тела.

В ванной он расчленил труп, разложил части тела по пакетам и вывез на автомобиле к речке. Однако выбросить все части тела в речку ему не удалось, одна рука осталась прямо на проезжей части.

Подозреваемый в преступлении не смог объяснить, почему оставил руку валяться на дороге. По его словам, все было как в тумане.

Напомним, в Ленинградской области у трассы «Скандинавия» в реке найдено расчлененное тело мужчины, также останки обнаружили и на проезжей части.

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#тела
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В Брянской области приставы задержали двух «пчел», ищущих мед
Брянские приставы задержали двух копавших землю мужчин, назвавших себя пчелами
18 октября 2023, 18:15

Фото: iStock/Oleg Elkov

Судебные приставы задержали двух подозрительных граждан возле Брянского районного суда, которые копали землю. Они заявили, что являются пчелами и ищут мед. Об этом сообщили в пресс-службе управления федеральной службы судебных приставов по Брянской области.
Сообщается, что у мужчин была зафиксирована невнятная речь, по предварительной информации, они находились в состоянии наркотического обвинения. Задержанных передали полицейским для оформления нарушения и привлечения к ответственности.

Ранее сообщалось, что победителя 3-го сезона шоу «Танцы» Дмитрия Щебета задержали в Москве с наркотиками. У него было обнаружено десять грамм запрещенного вещества.

Ему грозит до трех лет тюремного заключения за хранение наркотиков. Из-за невнятной речи танцор не смог объяснить сотрудникам правоохранительных органов, откуда у него появились наркотики. 

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#наркотики
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В Санкт-Петербурге мужчина бросался голубями в людей на набережной
18 октября 2023, 17:55

Фото: istockphoto/Natalya Vilman

В Санкт-Петербурге выписали штраф фотографу, который предлагал гостям города делать снимки с птицами.
Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города. Инцидент случился в сентябре. Вместе с ещё тремя мужчинами фотограф ходил по территории около крейсера «Аврора» с голубями в руках. Потом предприниматели начали бросаться в людей птицами, нецензурно выражаться и шуметь.
 
На одного из мужчин был составлен административный протокол. Фигурант в суд не явился. Его оштрафовали за мелкое хулиганство на 900 рублей.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил проверку после видеоролика, на котором житель Новороссийска толкает в лифте мальчика-аутиста, сообщили в СК РФ по Краснодарскому края.

Следователи проверили камеру видеонаблюдения из лифта, на которой видно, что 10-летний мальчик перемещается по кабине и, в определенный момент, случайно задевает незнакомого мужчину. Взрослый человек оттолкнул ребенка настолько сильно, что тот испугался и спрятался за спину дедушки.

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#санкт-петербург
#штраф
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Автобусы с гражданами РФ и Молдовы три дня не пускают в Россию из Латвии
18 октября 2023, 17:34

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Три рейсовых автобуса с россиянами и молдованами уже три дня не могут попасть в Россию из Латвии, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, около ста пассажиров застряли на КПП Бурачки в Псковской области. Люди рассказывают, что у них практически закончились еда и вода, пограничники не отпускают их даже в туалет. 

В то же время, грузовые и легковые автомобили проезжают через КПП без проблем.

Как сообщает Mash, сегодня пограничники все же пропустили один автобус, однако, причину столь длительной задержки объяснить так и не потрудились.

Два же других автобуса, наполненных голодными людьми, остаются на российско-латвийской границе.

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#латвия
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#россия
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