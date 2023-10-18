В Москве пропала главный библиотекарь ГПИБ Стручева

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65-летняя Маргарита Стручева пропала в Москве.
Маргариту Стручеву не видели на работе в Исторической библиотеке с 11 октября. Ранее к ней в библиотеку несколько раз приходили якобы сотрудники МВД и искали женщину, подозревая её в мошенничестве.
Baza пишет, что во время последнего звонка родственникам Стручева была очень напряжена и просила в долг 5 млн рублей. После отказа, женщина просила уже 2,5 млн, а затем и вовсе сказала, что всё в порядке, и скоро она вернётся домой. Больше на связь Стручева не выходила. Потом с племянницей связались неизвестные. У них был украинский акцент. Они требовали выкуп. В противном случае обещали прислать женщину по кусочкам.
Двоюродная племянница и коллега женщины обратились с заявлением в полицию. Получив заявление о пропаже, полицейские вскрыли квартиру Стручевой, где никого не было. Поиски продолжаются.
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Baza пишет, что во время последнего звонка родственникам Стручева была очень напряжена и просила в долг 5 млн рублей. После отказа, женщина просила уже 2,5 млн, а затем и вовсе сказала, что всё в порядке, и скоро она вернётся домой. Больше на связь Стручева не выходила. Потом с племянницей связались неизвестные. У них был украинский акцент. Они требовали выкуп. В противном случае обещали прислать женщину по кусочкам.
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Мария Фирсова