В Москве проверка не нашла нарушений в работе бизнес-клуба Club 500

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Адвокат Евгений Грицков, который представляет интересы заведения, сообщил, что руководство клуба обратится с заявлением в СК на тех, кто инициировал проверку.
По словам адвоката, проверка парализовала работу заведения на несколько часов и нанесла репутационный ущерб, пишет ТАСС. Сотрудники МВД не обнаружили нарушений во время проверки международного бизнес-клуба Club 500 в центре столицы.
Напомним, в среду в бизнес-клубе Club 500 на Рочдельской улице сотрудники МВД провели следственные действия. Сотрудникам заведения было запрещено на время проверки заходить внутрь заведения.
Club 500 позиционирует себя как международный закрытый бизнес-клуб премиального уровня. Участники бизнес-сообщества-лидеры рынка со средним оборотом бизнеса 2,6 млрд рублей в год. В числе сооснователей Club 500 бизнес-блогер Дмитрий Портнягин, автор книг «Трансформатор».
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«Она была по сути формальная, по телефонным звонкам людей в полицию о якобы совершаемых в клубе правонарушениях. Никаких нарушений там не могло быть», - сказал адвокат Евгений Грицков.
Club 500 позиционирует себя как международный закрытый бизнес-клуб премиального уровня. Участники бизнес-сообщества-лидеры рынка со средним оборотом бизнеса 2,6 млрд рублей в год. В числе сооснователей Club 500 бизнес-блогер Дмитрий Портнягин, автор книг «Трансформатор».
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Мария Фирсова