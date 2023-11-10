В Москве проверят наркологическую клинику, где за год умерло 5 пациентов

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Зависимых в клинике лечили запрещённым тяжёлым газом.
SHOT пишет, что клиника «Гармония Медикал» работала на улице Цюрупы. За свои услуги наркологи брали внушительные суммы: к примеру, неделя проживания обходилась в 208 тысяч рублей. Пациентов просили рассказывать родственникам, что их лечат качественно, чтобы те продолжали платить ещё и за дополнительные услуги. Несогласных, по словам зависимых, выбрасывали на улицу.
Вопросы у силовиков есть и к методам работы врачей. В лечении используется инертный газ ксенон. Возможно, именно из-за такой «помощи» скончались 5 человек. Это выяснит следствие. Сообщается, что жертв у клиники может быть больше.
Если состояние пациента во время лечения резко ухудшалось, ему вызывали скорую помощь, а потом госпитализировали в городские больницы. Во время визита надзорных органов из клиники спасли 36 пациентов, 6 были в критическом состоянии. В клинике находился один врач. Он не смог пояснить, как именно проводилось лечение пациентов.
Проверку инициировали СК и Росздравнадзор.
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Вопросы у силовиков есть и к методам работы врачей. В лечении используется инертный газ ксенон. Возможно, именно из-за такой «помощи» скончались 5 человек. Это выяснит следствие. Сообщается, что жертв у клиники может быть больше.
Проверку инициировали СК и Росздравнадзор.
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Мария Фирсова