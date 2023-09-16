В Москве проверяют сообщения СМИ об избиении матери с дочерью в салоне красоты

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Сотрудники полиции проводят проверку после сообщений СМИ об инциденте якобы с избиением мамы и ее дочери в одном из салонов красоты в Москве. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Отмечается, что по результатам проверки будет принято решение в соответствии с российским законодательством.
Напомним, в одном из столичных салонов красоты сотрудники избили 16-летнюю девушку, которая пришла на стрижку и окраску волос. Отмечается, что подросток пришла вместе с мамой в салон «Топчик» в центре Москвы, где хотела подстричься и сделать окрашивание. Для посетителя на общих основаниях эти услуги обошлись бы в 22800 рубле, но у девушки был купон на скидку, по которому все процедуры обошлись бы в 4,5 тысячи рублей.
Посетители столкнулись с хамством персонала, поскольку те не хотели выполнять работу в несколько раз дешевле. Между сотрудниками и гостями разгорелся конфликт. В результате 16-летнюю Настю и её маму Елену избили и спустили с лестницы.
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Напомним, в одном из столичных салонов красоты сотрудники избили 16-летнюю девушку, которая пришла на стрижку и окраску волос. Отмечается, что подросток пришла вместе с мамой в салон «Топчик» в центре Москвы, где хотела подстричься и сделать окрашивание. Для посетителя на общих основаниях эти услуги обошлись бы в 22800 рубле, но у девушки был купон на скидку, по которому все процедуры обошлись бы в 4,5 тысячи рублей.
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Екатерина Коршунова