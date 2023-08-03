В Москве проводится спецоперация по поиску человека, который бросил гранату в салон автомобиля

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В Москве проводится спецоперация по поиску и задержанию человека в синем, который бросил гранату в салон «Ягуара». Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Отмечается, что ориентировки переданы всем экипажам полиции.
По предварительной информации, граната оказалась страйкбольной. На данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Ранее мужчина с пистолетом угрожал врачам и пациентам травмпункта московской поликлиники №5 на улице Стромынка в Сокольниках.
Напомним, инцидент произошел вечером 3 августа. По информации СМИ, после попадания в салон авто гранаты произошел взрыв, в результате которого выбило стекла. Неизвестный быстро скрылся, сейчас его разыскивает полиция.
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По предварительной информации, граната оказалась страйкбольной. На данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Напомним, инцидент произошел вечером 3 августа. По информации СМИ, после попадания в салон авто гранаты произошел взрыв, в результате которого выбило стекла. Неизвестный быстро скрылся, сейчас его разыскивает полиция.
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Екатерина Коршунова