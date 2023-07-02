В Москве пьяные мужчины напали на молодых людей

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Двое пьяных мужчин избили молодых людей рядом со станцией метро «Пролетарская»
У станции метро «Пролетарская» в Москве двое пьяных мужчин избили молодых людей.
Мужчины вышли из такси, подошли к компании молодых людей и избили двух пострадавших. При этом мотива у нападавших не было.
Одного из нападавших задержали. Им оказался 30-летний житель Астрахани. Второго злоумышленника разыскивают.
Возбуждено уголовное дело.
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Мужчины вышли из такси, подошли к компании молодых людей и избили двух пострадавших. При этом мотива у нападавших не было.
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Мария Фирсова