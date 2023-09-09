В Москве пять маленьких детей с матерью отравились кексами с марихуаной

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В столичном районе Теплый Стан мать и пять ее детей отравились кексами с марихуаной, который принес в дом племянник женщины. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Уточняется, что вечером женщина с детьми от одного года до 12 лет почувствовали себя плохо. Она вызвала скорую. Всех шестерых госпитализировали, а после анализов стало ясно, что у них сильное отравление марихуаной.
Тогда в дело вмешалась полиция. Оказалось, что 25-летний племянник пострадавшей, который проживает в её квартире принес домой наркосодержащие кексы и положил их в холодильник, которые были благополучно съедены детьми и их мамой.
Все пострадавшие после лечения были отправлены домой, а вот племянника задержала полиция. Выясняется, где он взял лакомство, начинённое марихуаной.
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Тогда в дело вмешалась полиция. Оказалось, что 25-летний племянник пострадавшей, который проживает в её квартире принес домой наркосодержащие кексы и положил их в холодильник, которые были благополучно съедены детьми и их мамой.
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Элина Позднякова