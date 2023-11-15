В Москве пятиклассница сломала четыре позвонка, упав с лошади во время занятий

​В Якутии правоохранители Оймяконского района завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, который был задержан на трассе «Колыма» за попытку вывезти более 18 кг природного золота и серебра. Об этом сообщается в Телеграм-канале пресс-службы МВД по республике.