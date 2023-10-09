В Москве рабочий погиб из-за обрушения грунта на стройке

Фото: iStock/Yury Karamanenko
На северо-востоке столицы погиб рабочий.
«МК» пишет, что 50-летний рабочий скончался в результате несчастного случая на строительном объекте на северо-востоке столицы.
ЧП случилось в 14.45 на улице Веткина. На стройке обвалился грунт. Рабочего засыпало землей. Его не смогли спасти.
Ранее участник финала Кубка России по парашютному спорту, Дмитрий Беляев погиб во время соревнований.
Финал Кубка России проходил на базе Российского университета спецназа в Чечне. Во время соревнований погиб парашютист Дмитрий Беляев, сообщает пресс-служба центра воздушной подготовки Goodsky.Беляев не рассчитал высоту полета. Сообщается, что на повышенной вертикальной скорости врезался в водную гладь. Спортсмена попытались реанимировать, но спасти его не удалось.
Читайте также:
В Чечне на соревнованиях разбился парашютист
В Ульяновской области в аварии погиб подросток
Секретарь «Единой России» скончался после подрыва автомобиля в Новой Каховке
ЧП случилось в 14.45 на улице Веткина. На стройке обвалился грунт. Рабочего засыпало землей. Его не смогли спасти.
Финал Кубка России проходил на базе Российского университета спецназа в Чечне. Во время соревнований погиб парашютист Дмитрий Беляев, сообщает пресс-служба центра воздушной подготовки Goodsky.Беляев не рассчитал высоту полета. Сообщается, что на повышенной вертикальной скорости врезался в водную гладь. Спортсмена попытались реанимировать, но спасти его не удалось.
Читайте также:
В Чечне на соревнованиях разбился парашютист
В Ульяновской области в аварии погиб подросток
Секретарь «Единой России» скончался после подрыва автомобиля в Новой Каховке
Мария Фирсова