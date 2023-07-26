В Москве рабочий упал с моста

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Рабочий упал с моста Северо-Восточной хорды в московском районе Соколиная гора.
360tv пишет, что трагедия случилась в районе Соколиная гора. Рабочий упал с моста. Мужчина погиб.
Ранее гражданин Намибии скончался от удара током на стройке в деревне Раздоры Красногорского городского округа Подмосковья.
Рабочий спустился на минус первый этаж здания, где скопилась вода после дождей, пишет «Московский Комсомолец». Мужчина включил прожектор в розетку и его ударило током. Он отработал на стройке всего 3 дня.
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Ранее гражданин Намибии скончался от удара током на стройке в деревне Раздоры Красногорского городского округа Подмосковья.
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Мария Фирсова