В Москве раскрыли банду, незаконно оформлявшую украинцам гражданство России

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Старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова заявила, что удалось раскрыть группировку, регистрирующую украинцев в ДНР для упрощенного получения ими гражданства РФ.
Отмечается, что в состав незаконной организации входили порядка 7 граждан РФ и Молдавии, а также работник отдела по вопросам миграции УМВД России по Воронежу и другие. Члены группировки разыскивали граждан Украины, которые хотят получить гражданство РФ, но не имеют на это оснований.
Сообщается, что злоумышленники признали свою вину и дали показания. Возбуждено уголовное дело.
Напомним, на бизнесмена из Казани, который находится под административным арестом за дискредитацию Вооруженных сил РФ, хотят возбудить уголовное дело. Ранее фигурант уже неоднократно привлекался к ответственности как за дискредитацию ВС РФ, так и за демонстрацию экстремистской символики. Его оштрафовали на 30 тысяч рублей и приговорили к 14 суткам ареста.
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Екатерина Коршунова