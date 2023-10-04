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В Москве раскрыли убийство 26-летней давности

МВД: В Москве задержали подозреваемых в убийстве женщины в июне 1997 года
04 октября 2023, 13:51
Фото: iStock/tanawit sabprasan

Фото: iStock/tanawit sabprasan

В Москве раскрыли убийство женщины, которое произошло в июне 1997 года, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
По ее словам, в июне 1997 года на чердаке одной из многоэтажек района Перово было обнаружено тело женщины со множественными колото-резанными ранами. Тогда разыскать преступников не удалось, однако, 26 лет спустя, сотрудники полиции провели ряд молекулярно-генетических экспертизы, результаты которых позволили определить предполагаемых преступников.

Двоих мужчин задержали в Московской области. Отмечается, что на момент совершения преступления им было около 18-19 лет, свою вину они признали.


​В настоящий момент в деле об убийстве ведутся следственные действия.

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#женщины
#сотрудники
#убийство
#мвд
#москва
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Волочкова, в шпагате, осквернила символ воинской славы России
Волочковой грозит до 3 лет заключения за осквернение символов воинской славы РФ
04 октября 2023, 14:19

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Анастасии Волочковой грозит до 3 лет лишения свободы за осквернение символов воинской славы России, сообщает Telegram-канал SHOT.
Звезда российского балета опубликовала в социальных сетях фото, на которых она, в полушпагате, закидывает ногу на советский истребитель Ла-5, как отметили в СМИ, этот вид авиации применялся в самые тяжелые периоды Великой Отечественной войны. Также, именно этот истребитель использовался в фильмах «Два капитана», «Они сражались за Родину», «Небо Москвы» и многих других кино о войне.

Подобным поведением возмутились подписчики Волочковой и написали на неё заявление в полицию. 

Добила балерина свою аудиторию подписав пост - «Ни дня без движухи».

Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

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#балет
#война
#фото
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Стали известны подробности разбойного нападения на водителя Mercedes в Москве
РИА Новости: установлено, что на водителя Mercedes в Москве напали трое мужчин
04 октября 2023, 12:12

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Источник из правоохранительных органов в беседе с РИА Новости сообщил о новых подробностях разбойного нападения на водителя Mercedes в Москве.
Ранее пресс-служба московского главка МВД РФ сообщила, что на светофоре на Донецкой улице в районе Марьино налётчики выскочили из автомобиля Infinity и напали на водителя автомобиля Mercedes. Уточняется, что они разбили стекло и выстрелили в водителя, после чего украли из машины крупную сумму денег.

По предварительным данным, налёт совершили трое мужчин, которые разбили стекло автомобиля топором и хоккейной клюшкой, а потом похитили 30 млн рублей, которые находились в сумке раненного водителя. 

Также предварительно удалось установить личность владельца авто, на котором установлены армянские госномера. 

В настоящее время пострадавший водитель находится в больнице.

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#москва
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#деньги
#автомобили
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В Подмосковье мать с дочкой получили токсиноинфекцию от еды из «Дикси»
Mash: в Подмосковье мать в дочкой отравились куриными шариками из «Дикси»
04 октября 2023, 10:56

Фото: iStock/FotoDuets

В подмосковном Клину мать с пятилетней дочкой потеряли сознание после съеденных куриных шариков из супермаркета «Дикси». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Уточняется, что сначала сознание потеряла девочка. Мать сразу же вызвала скорую, однако открыла дверь врачам уже из последних сил – она тоже потеряла сознание. В итоге их отвезли в больницу.

После осмотра врачей, им была диагностирована пищевая токсиноинфекция. Вскоре мать с дочкой пришли в сознание, поэтому дальнейшая помощь врачей им не потребовалась.

Они рассказали, что почувствовали недомогание после того, как съели куриные шарики, купленные в супермаркете «Дикси», расположенном у вокзала в Клину. 

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#отравление
#больница
#подмосковье
#супермаркет
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В Алтайском крае ФСБ задержало мужчину за подготовку теракта в интересах Украины
04 октября 2023, 06:45

Фото: iStock/irene_rebrova

УФСБ России по Алтайскому краю задержало мужчину, который прибыл в этот регион, чтобы совершить теракт «по заданию запрещенной проукраинской террористической организации». Об этом сообщила пресс-служба краевого управления ФСБ.
По сведениям оперативников, 35-летний уроженец Челябинской области должен был с помощью самодельного взрывного устройства (СВУ) взорвать здание администрации города Рубцовска.

При обыске в съемной квартире задержанного были найдены компоненты и химические вещества для изготовления СВУ, а также уже созданную кустарным способом взрывчатку массой около 1,5 кг в тротиловом эквиваленте.

Мужчину задержали в результате операции, совместно разработанной и проведённой сотрудниками управлений ФСБ России по Алтайскому краю и Челябинской области. Сейчас он арестован, на него возбуждено возбуждено уголовное дело по статьям «покушение на совершение террористического акта» и «незаконное хранение взрывчатых веществ» и предъявлены соответствующие обвинения.

Ранее УФСБ России по Крыму и Севастополю сообщило об аресте мужчины, который подозревается в государственной измене.

Житель Краснодара решил попасть на территорию Украины через административную границу между Крымом и Херсонской областью в обход пограничной службы с целью присоединения к ВСУ. 22-летнего мужчину задержали.

Краснодарцу выдвинули обвинения по статье о приготовлении к совершению государственной измены в форме перехода на сторону противника. Мужчину арестовали на два месяца.

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#фсб
#теракт
#задержание
#украина
#алтай
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В Красноярске ликвидировали пожар на алюминиевом заводе «Русала»
04 октября 2023, 06:28

Фото: Фотобанк Московской области

В Красноярске на алюминиевом заводе «Русала» загорелся трансформатор на площади 50 квадратных метров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МЧС.
В пресс-службе «Русала» проинформировали, что в настоящее время пожар потушен.

«Поступило сообщение о пожаре на территории завода КРАЗ. Загорелся трансформатор на площади 50 квадратных метров», — цитирует агентство сообщение МЧС.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.

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#мчс
#пожар
#происшествия
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Богомаз: В Брянской области сбит украинский беспилотник
04 октября 2023, 06:27

Фото: Фотохост-агентство РИА Новости/Алексей Даничев

Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Вечером 3 октября Министерство обороны России в своем Telegram-канале сообщило о том, что российские системы ПВО сбили два снаряда РСЗО и украинский беспилотник в Белгородской области.

При этом, ранее стало известно, что российские силы ПВО уничтожили украинскую противокорабельную ракету «Нептун» над Черным морем у берегов Крыма. Отмечается, что ракету сбили над северо-западной частью акватории Черного моря.

Ранее Следственный комитет России (СКР) заочно выдвинул обвинения в совершении террористических актов на территории РФ представителям высшего военного руководства Украины, в том числе главе Главного управления разведки министерства обороны Украины Кириллу Буданову, командующему Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николаю Олещуку и  командующему Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Алексею Неижпапе.

По данным следствия, эти люди причастны к организации и совершению более ста ударов БПЛА по Москве и Подмосковью, Крыму и Севастополю, Белгородской, Ростовской, Брянской областям и другим регионам РФ за период с апреля 2022 года по сентябрь 2023-го.

Удары по пограничным территориям России стали ответом властей Украины на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#брянск
#бпла
#украина
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СК: На Камчатке 22-летняя девушка погибла в банном чане
СК: На Камчатке 22-летняя девушка погибла в банном чане на Халактырском пляже
04 октября 2023, 04:53

Фото: Фотобанк Московской области

Следователи на Камчатке проводят проверку по факту смерти на Халактырском пляже 22-летней девушки. Об этом пишет RG.RU со ссылкой на краевой СУ СК РФ.
Предварительно, 2 октября ночью девушка купалась в банном чане, расположенном на пляже. Спустя некоторое время она перестала подавать признаки жизни. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть отдыхающей.

«Девушка принимала горячие ванны, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Вероятной причиной смерти могла стать сердечная недостаточность», — цитирует издание сообщение Следственного комитета.

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#смерть
#медики
#происшествия
#девушка
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DM: Британская разведка сообщила о гибели 55 моряков с подлодки КНР
04 октября 2023, 04:39

Фото: iStock/Alexyz3d

Британская разведка заявила, что подлодка ВМФ Китая в Желтом море попала в ловушку для британских и американских судов. Об этом сообщает Daily Mail.
Уточняется, что авария случилась в ходе выполнения миссии 21 августа. В результате происшествия 55 моряков погибли — 22 офицера, 17 матросов, девять старшин и семь курсантов. В их числе капитан подводного судна Сюэ Юн-Пэн.

Издание отмечает, что независимого подтверждения предполагаемой гибели подводной лодки КНР в настоящее время в открытом доступе нет.

Пекин со своей стороны опроверг предположения об инциденте как «полностью ложные». Тайвань сделал аналогичное заявление.

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#заявление
#китай
#лодка
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Ngs: 14-летнюю девочку, изрезавшую подругу ножом, направили к психиатру
04 октября 2023, 03:56

Фото: iStock/sudok1

В Новосибирской области 14-летнюю школьницу, напавшую с канцелярским ножом на девочку, направили на судебно-психиатрическую экспертизу. Об этом пишет Ngs.ru со ссылкой на правозащитницу Анну Тажееву.
Отмечается, что инцидент случился 1 октября. Две школьницы 13 и 14 лет отправились в лес на прогулку. Там подруги поссорились, и старшая изрезала приятельницу канцелярским ножом. В результате происшествия у школьницы пострадали жизненно важные органы, врачи своевременно оказали ей необходимую помощь.

В настоящее время против нападавшей возбуждено уголовное дело, ей грозит до шести лет колонии.

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