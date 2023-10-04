В Москве раскрыли убийство 26-летней давности

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В Москве раскрыли убийство женщины, которое произошло в июне 1997 года, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
По ее словам, в июне 1997 года на чердаке одной из многоэтажек района Перово было обнаружено тело женщины со множественными колото-резанными ранами. Тогда разыскать преступников не удалось, однако, 26 лет спустя, сотрудники полиции провели ряд молекулярно-генетических экспертизы, результаты которых позволили определить предполагаемых преступников.
Двоих мужчин задержали в Московской области. Отмечается, что на момент совершения преступления им было около 18-19 лет, свою вину они признали.
В настоящий момент в деле об убийстве ведутся следственные действия.
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Двоих мужчин задержали в Московской области. Отмечается, что на момент совершения преступления им было около 18-19 лет, свою вину они признали.
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Евгения Парфентьева