В Москве разгорелся мощный пожар в Кузьминках

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О возгорании стало известно около 11 часов утра в понедельник, 19 июня. По предварительным данным, горит цех Центрального ремонтно-механического завода на Рязанском проспекте в столице.
«По нашим данным, полыхает крыша цеха, находящегося на реконструкции», — говорится в сообщении.Причины пожара и его площадь уточняются. Информации о пострадавших нет.
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