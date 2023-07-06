В Москве горит бизнес-центр Ямская-Сити, есть пострадавшие

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В Москве пожар разгорелся в бизнес-центре Ямская-Сити на 3-й улице Ямского поля. Пострадали как минимум два человека. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, спасатели вынесли уже двух людей, которые надышались угарным газом. Они будут направлены в ближайшие медучреждения. Отмечается, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Всего из горящего здания спасли уже семь человек. Эвакуация людей продолжается.
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