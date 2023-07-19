В Москве маленький ребенок получил травму при драке бабушки и няни

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В Москве полуторагодовалый малыш госпитализирован с черепно-мозговой травмой, которую он получил в результате драки его бабушки и няни. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.
На почве воспитания ребенка между женщинами возник конфликт, который перерос в драку, в ходе которой они каким-то образом задели ребенка. Он госпитализирован с черепно-мозговой травмой.
При этом дерущихся няню и бабушку смогли успокоить только прибывшие на место сотрудники полиции. По данному факту проводится проверка.
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