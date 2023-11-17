В Москве родители призывника избили сотрудника военкомата

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Сотрудника столичного военкомата избили сотрудники призывника, об этом сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, всё произошло в военном комиссариате на улице Братиславской,14 в Люблино.
Будущих солдат запустили в здание согласно графику, однако, внезапно, двое неизвестных начали бешено ломиться в двери. Они объяснили, что не успели как следует проститься с сыном и дать ему денег в дорогу.
Успокоить родителей вышел один из сотрудников, которого сразу же ударили по лицу. Мужчина упал, ударился головой о дверь и повредил руку. Сперва его госпитализировали, однако, позже отпустили лечиться дома.
В ситуации разбираются правоохранительные органы.
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Будущих солдат запустили в здание согласно графику, однако, внезапно, двое неизвестных начали бешено ломиться в двери. Они объяснили, что не успели как следует проститься с сыном и дать ему денег в дорогу.
В ситуации разбираются правоохранительные органы.
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Евгения Парфентьева