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В Москве рядом с офисом «Аэрофлота» обнаружили предмет, похожий на мину

14 августа 2023, 19:21

Фото: iStock/Motortion

Предмет, похожий на противопехотную мину «Лепесток», обнаружили рядом с офисом «Аэрофлота» на Фрунзенской набережной в Москве.
Mash пишет, что снаряд вкопан в землю, а на его корпусе написано USA.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что обнаруженный в море недалеко от пляжа «Любимовка» предмет обследовали, в результате чего он оказался не миной.


Напомним, в районе пляжа Любимовка в 100 метрах от берега была обнаружена морская мина. Она дрейфовала в сторону Северной бухты. Все оперативные службы были оповещены и приведены в готовность. Губернатор предупредил жителей о том, что могут быть слышны взрывы. Также призвал доверять только официальной информации.

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#москва
#мина
#аэрофлот
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Baza: «мина» рядом с московским офисом «Аэрофлота» оказалась частью системы автополива
14 августа 2023, 19:29

Фото:istockphoto/Nenov

Предмет, похожий на противопехотную мину «Лепесток», обнаружили рядом с офисом «Аэрофлота» на Фрунзенской набережной в Москве.
«Снаряд» был вкопан в землю, а на его корпусе было написано USA.
 
Baza пишет, что, по предварительным данным «миной», перепугавшей очевидцев, оказалась часть системы автополива газона.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что обнаруженный в море недалеко от пляжа «Любимовка» предмет обследовали, в результате чего он оказался не миной.

Напомним, в районе пляжа Любимовка в 100 метрах от берега была обнаружена морская мина. Она дрейфовала в сторону Северной бухты. Все оперативные службы были оповещены и приведены в готовность. Губернатор предупредил жителей о том, что могут быть слышны взрывы. Также призвал доверять только официальной информации.

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#мина
#газоны
#москва
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В районе Панамского канала танкеры с СПГ простаивают из-за засухи
14 августа 2023, 19:13

Фото:istockphoto/Jared_Sislin_Photography

В районе Панамского канала танкеры, в их числе и перевозящие сжиженный природный газ, простаивают из-за ограничений, которые ввели панамские власти из-за сильной засухи.
Financial Times пишет, что среднее время ожидания крупных танкеров, которые перевозят СПГ на север через Панамский канал, увеличилось с 8 до 18 дней.
 
Средняя стоимость срочной отправки 40-футового (12-метрового) контейнера из Китая в Америку, на побережье Мексиканского залива, через канал выросла на 36% и достигла $2,4 тыс.
 
Эксперты считают, что вероятность сбоев в прохождении танкеров, перевозящих сжиженный природный газ, увеличилась, так как контейнеровозы зачастую бронируют доступ к маршруту предварительно, за несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что более 8,7 млн человек страдают от нехватки воды, которая наступила в следствии засухи в Испании. В стране за несколько месяцы выпало так мало осадков, что водохранилища оказались заполненными только на 42%.

Правительству пришлось ввести ограничения на использование воды, которые действуют в Каталонии, Андалусии, Арагоне, Эстремадуре, в Галисии, а также на Балеарских островах.

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#погода
#жара
#газ
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В Москве после взрыва к госпитализации готовят мастера по ремонту холодильников
14 августа 2023, 18:33

Фото: iStock/VILevi

Мастера, который чинил взорвавшийся в московской квартире на Ходынском бульваре холодильник, хозяин квартиры нашёл по объявлению в интернете.
По предварительной информации, холодильник взорвался из-за фреона, который также применяется при изготовлении кондиционеров. Ударная волна оказалась настолько сильной, что сразу после взрыва из окна 16 этажа вылетела оконная рама и упала на припаркованные внизу машины.

Повреждения в результате взрыва получили три автомобиля: у Mercedes-Benz GLS AMG 63 помяты крыша и капот, у Renault Logan разбито заднее стекло, помяты крыша и капот, у Kia Rio поцарапаны заднее крыло и задний бампер, пишет Mash.
 
В результате взрыва пострадал один человек. Им оказался мастер, который ремонтировал холодильник. Врачи зафиксировали у него ожоги и контузию. В данный момент его готовят к госпитализации.

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При взрыве на Ходынском бульваре пострадал один человек

В жилой многоэтажке Москвы прогремел взрыв


#москва
#взрыв
#чп
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В Москве мастера, который чинил взорвавшийся холодильник, нашли по объявлению
14 августа 2023, 18:25

Фото: Фотобанк Московской области

Мастера, который чинил взорвавшийся в московской квартире холодильник, хозяин квартиры нашёл по объявлению в интернете.
По предварительной информации, холодильник взорвался из-за фреона, который также применяется при изготовлении кондиционеров. Ударная волна оказалась настолько сильной, что сразу после взрыва из окна 16 этажа вылетела оконная рама и упала на припаркованные внизу машины. Повреждения в результате взрыва получили три автомобиля, пишет Shot.

В результате взрыва пострадал один человек. По предварительной информации, им оказался мастер, который ремонтировал холодильник. Врачи зафиксировали у него ожоги и контузию.

Ранее при взрыве в столичном ресторане «Пироги, вино и гусь» на Цветном бульваре пострадал частный мастер, который приехал для того, чтобы починить холодильник.

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При взрыве на Ходынском бульваре пострадал один человек

В жилой многоэтажке Москвы прогремел взрыв

В квартире на Ходынском бульваре взорвался холодильник
 

#взрыв
#чп
#мастер
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Восемь человек погибли в результате ДТП в Киргизии
В результате ДТП в Киргизии восемь человек погибли, еще шестеро пострадали
14 августа 2023, 18:22

Фото: iStock/Motortion

На побережье озера Иссык-Куль на севере Киргизии в результате страшного ДТП восемь человек погибли, еще шестеро пострадали, сообщили в пресс-службе Минздрава республики.
«В Тонском районе Иссык-Кульской области в результате столкновения автомобилей Audi и BMW погибли 8 человек, в том числе двое детей 2021 и 2023 годов рождения», - прокомментировали ситуацию представители министерства.

Отмечается, что еще шесть человек получили травмы различной степени тяжести и были экстренно госпитализированы.

Дополнительные обстоятельства трагедии и нынешнее состояние пострадавших уточняется.

Напомним, сегодня на трассе Чита — Забайкальск в районе населенного пункта Атамановка произошло ДТП, в котором погибли четыре человека и пострадали еще шестеро, включая детей.

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#дтп
#погибшие
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При взрыве на Ходынском бульваре пострадал один человек
В результате взрыва в многоэтажке на Ходынском бульваре пострадал один человек
14 августа 2023, 18:07

Фото: iStock/maxim4e4ek

В результате взрыва в ЖК «Лайнер» на Ходынском бульваре пострадал один человек, сообщает Telegram-канал Mash.
По предварительной информации, холодильник взорвался из-за фреона, который также применяется при изготовлении кондиционеров. При этом, ударная волна была настолько сильной, что сразу после взрыва из окна 16 этажа вылетела оконная рама и упала на припаркованную внизу машину.

В результате взрыва пострадал один человек. Предположительно, мастер, который и ремонтировал холодильник.

Сейчас пострадавшего осматривают врачи скорой помощи, на месте происшествия работают экстренные службы.

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#взрыв
#москва
#пострадавший
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В квартире на Ходынском бульваре взорвался холодильник
Причиной взрыва на Ходынском бульваре в Москве стал холодильник
14 августа 2023, 18:00

Фото: iStock/dzika_mrowka

Причиной взрыва в московском ЖК «Лайнер» стал холодильник, сообщает Telegram-канал Mash.
Сразу после взрыва из окна 16 этажа вылетела оконная рама и упала на припаркованную внизу машину.

По предварительной информации, в холодильнике подорвался фреон, который также применяется при изготовлении кондиционеров.

Напомним, семь человек, пострадавших в результате взрыва, остаются на лечении в Сергиево-Посадской больнице. Взрыв прогремел 9 августа в арендованном здании производства пиротехнической продукции «Пиро-Росс», прилегающем к Загорскому оптико-механическому заводу. Пострадал 81 человек, один погиб. Пропавшими без вести числятся восемь человек.

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#взрыв
#москва
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В жилой многоэтажке Москвы прогремел взрыв
В жилом доме на Ходынском бульваре прогремел взрыв
14 августа 2023, 17:53

Фото: iStock/Leonid Ikan

В ЖК «Лайнер» на Ходынском бульваре в Москве прогремел взрыв, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, сразу после взрыва из окна 16 этажа вылетела оконная рама и упала на припаркованную внизу машину. Предположительно, в квартире взорвался холодильник.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Ранее под Саратовом трое детей и мужчина получили травмы в результате попадания сигареты в одно мусорное ведро с дезодорантом. По информации СМИ, в военном городке Вольске Саратовской области пострадавший курил в квартире и бросил непотушенный окурок в мусорное ведро, где уже находились кусочек ткани и дезодорант. В результате, баллончик взорвался.

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#взрыв
#москва
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В Грузии увеличилось число жертв оползня
14 августа 2023, 17:47

Фото:istockphoto/Adrian Wojcik

Спасатели обнаружили на территории горного курорта Шови ещё один труп.
В данный момент число жертв сошедшего оползня достигло 25, сообщает пресс-служба МВД Грузии. Также обнаружены части 5 человеческих тел. В данный момент идёт процедура их идентификации.
 
Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури сказал, что поиски не прекратятся, пока не будут обнаружены все пропавшие граждане.

«Мы продолжаем поиск ещё 8 человек. Работы на месте стихийного бедствия идут круглосуточно», - сообщил Вахтанг Гомелаури.
Оползень накрыл курорт Шови 3 августа. Стихия уничтожила дома, коттеджи, мосты и дороги. С возвышенностей в ущелье за несколько минут сошло примерно 5 млн. куб. земли. Оползень уничтожил коттеджи с туристами, которые отдыхали вдоль русла реки.

6 августа мэр Тбилиси Каха Каладзе сообщил, что курорт Шови в Грузии больше не существует: он полностью уничтожен в результате схода оползня. На месте работают около 80 единиц техники. 
 
7 августа по всей Грузии был объявлен траур.

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#грузия
#чп
#погибшие
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