В Москве рядом с офисом «Аэрофлота» обнаружили предмет, похожий на мину

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Предмет, похожий на противопехотную мину «Лепесток», обнаружили рядом с офисом «Аэрофлота» на Фрунзенской набережной в Москве.
Mash пишет, что снаряд вкопан в землю, а на его корпусе написано USA.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что обнаруженный в море недалеко от пляжа «Любимовка» предмет обследовали, в результате чего он оказался не миной.
Напомним, в районе пляжа Любимовка в 100 метрах от берега была обнаружена морская мина. Она дрейфовала в сторону Северной бухты. Все оперативные службы были оповещены и приведены в готовность. Губернатор предупредил жителей о том, что могут быть слышны взрывы. Также призвал доверять только официальной информации.
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Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что обнаруженный в море недалеко от пляжа «Любимовка» предмет обследовали, в результате чего он оказался не миной.
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Мария Фирсова