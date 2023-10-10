В Москве с наркотиками задержан член избирательной комиссии по Крылатскому

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Член одной из московских избирательных комиссий задержан за хранение наркотиков.
«МК» пишет, что 25-летнего мужчину, которого назначили в избирательную комиссию района Крылатское с правом решающего голоса в 2019 году, задержали несколько дней назад на западе столицы.
Во время личного досмотра у него было изъято 0,45 г наркотического вещества, содержащего метилэфедрон. Мужчина приобрёл его, получив координаты одной из «закладок».
Возбуждено уголовное дело.
Ранее в Астрахани в отношении депутата городской думы было возбуждено уголовное дело. Его подозревают в покушении на незаконный сбыт наркотиков.
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Во время личного досмотра у него было изъято 0,45 г наркотического вещества, содержащего метилэфедрон. Мужчина приобрёл его, получив координаты одной из «закладок».
Ранее в Астрахани в отношении депутата городской думы было возбуждено уголовное дело. Его подозревают в покушении на незаконный сбыт наркотиков.
«Возбуждено уголовное дело в отношении депутата городской думы муниципального образования город Астрахань, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ», – говорится в сообщении.Следствие утверждает, что мужчина незаконно приобрел наркотическое вещество в целях сбыта. Его задержали 24 сентября, не позволил тем самым довести задуманное преступление до конца.
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Мария Фирсова